Hıncal Uluç: Ben başından beri Ronaldocuyum

UĞUR KARAKULLUKÇU: Ronaldo'nun Juventus'a attığı röveşata golünü izlemek sana ne hissettirdi Hıncal abi, ayrıca uzun süreden beri gelen bir Messi kıyası da var. O konudaki görüşünüz neler? HINCAL ULUÇ:
Herkes Messiciymiş, ben değilim. Ben başından beri Ronaldocuyum. Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Ronaldo'nun yaptıklarıyla Messi'nin yaptıkları benim sözlüğümde mukayese bile edilmez.
Ronaldo takımı için oynuyor. Hem Real Madrid
için oynuyor, hem de Portekiz Milli Takımı için oynuyor. Barcelona'da ise tüm takım Messi için oynuyor. Arjantin'de bütün takım Messi için oynayamadığı için Arjantin'de bir şey yapamadı Messi. Ronaldo aldı Portekiz'i, nerelere getirdi.
Arjantin'i gördük. Messi şimdi o eski takım arkadaşlarını da bulamıyor. Xavi'ler, şimdi ölüsü oynayan Iniesta'lar yok. Bulamadılar kimseyi, Arda'yı bile denediler, olmadı Iniesta yerine. Olmayınca işte bu kadar Messi. Ronaldo çok büyük futbolcu… Bana göre 'ben oynayayım' diye oynamıyor, sahanın her yerinde var. Golcülüğü olağanüstü, buna rağmen 'ben golcüyüm, içerde beklerim' demiyor. Futbolculuk değeri, futbola katkı değeri, hatta seyir değeri olarak Messi'den üstün.
Ben hiçbir zaman mukayese etmedim ikisini… Yapamadığı vuruş yok. Hem iyi hocalarla bir aradaydı, hem de çok çalıştı. Messi de öyleydi gerçi, ilk sahalarda gördüğümüzde U-20 Dünya Kupası
vardı, oralarda duyduk adını. Fakat Messi hep 'ben' diye oynadı ve herkesin ona oynamasını istedi. Bence en önemli fark burada... Cristiano Ronaldo
takıma, takımlar Lionel Messi
'ye. GUARDİOLA LİGİ SEÇTİ UĞUR KARAKULLUKÇU: Avrupa'nın en iyi takımı olarak gösterilen Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde 3-0 mağlup oldu Liverpool'a… Salah da inanılmaz oynuyor. En iyi denilen City'nin bu denli ağır yenilgi almasında sebep neydi sizce? HINCAL ULUÇ: Manchester City
İngiltere Ligi'nde çok iyi. Bu hafta oynadığı maçı kazanırsa İngiliz tarihinin şampiyonluğu en erken ilan eden takımı olacak. Yani İngiltere Ligi'nin tadı kaçacak ve o ligde bir sürü de rekorlar kırdı. Yani açık seçik belli ki böyle bir tarihi öne alıyor Guardiola. Tercihi Şampiyonlar Ligi değil, orada önünde çok büyük rakipler var. Burada ise şu dediğim rekoru kırıp tarihe geçmesi, İngiltere tarihinin en erken şampiyon olan takımı olması için bu hafta oynayacağı maçı kazanması yeterli. Ve İngiliz liginde de oynayacak takım yok zaten. Benim düşüncem böyle. Öbür taraf zor... Liverpool'u geçse bile ondan sonrası kolay değil. Oysa burada işi bitirecek. O da çok önemli.
City'yi tarihe geçirecek, mavileri tarihe geçirecek maç Manchester derbisi. Dünyanın en güzel derbilerinden, en büyük derbilerinden biri. Yani Fenerbahçe- Galatasaray derbisini kazanmak gibi… O da ayrı. Tekrar söylüyorum final maçı diyelim Şampiyonlar Ligi'nin olsaydı, Liverpool değil de final maçı olsaydı ve o final maçı United ile olsaydı, bu defa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu tercih ederdi. Çünkü o da avuçta gibi görünüyor. Şimdi burada Liverpool'u geçme bile o avuçta değil. Öbürü bir maç... Tabi 3-0 yenilmeyi de herhalde tahmin etmiyordu. Telafi ederiz gibi düşünüyor da olabilir.