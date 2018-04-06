Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne kötü haber

'ndan 'ne kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu , Profesyonel Disiplin Kurulu'nun Denizlispor maçında yaşanan olaylar nedeniyle 'ne verdiği 1 maçlık seyircisiz oynama cezasını onadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.4.2018 16:28 Güncelleme Tarihi: 6.4.2018 16:43
Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne kötü haber

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yayınlanan 'nun 06 Nisan 2018 günlü (20) sayılı olağanüstü toplantısında

gündemindeki dosyaları inceleyerek aldığı karar şöyle:
MKE Spor Kulübü'nün PFDK'nın 05.04.2018 tarih ve E.2017-2018/848 - K.2017-2018/1011 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; duruşma ve erteleme talebinin reddine,

MKE Ankaragücü Spor Kulübü'nün taraftarlılarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama ve 15 bin TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Tahkim Kurulu'ndan Ankaragücü'ne kötü haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN