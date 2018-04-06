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’dan, ’a ETIK çıkışı!

Fenerbahçe Basın Sözcüsü ; Demba Ba hakkında yaptığı yorumlar sebebiyle Beşiktaş Başkanı 'a sert tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 6.4.2018
Mahmut Uslu’dan, Fikret Orman’a ETIK çıkışı!
Beşıktaş Başkanı 'ın "Demba Ba bizim evladımız, onu istiyoruz" sözlerine F.Bahçe Basın Sözcüsü 'dan tepki geldi. Beşiktaş'ın bu hafta Göztepe ile oynayacağını hatırlatan Uslu şunları söyledi: "Sezonun bitmesine sayılı haftalar kala, Beşiktaş Başkanı Sayın Fikret Orman'ın kalan maçlarla ilgili ve rakiplerini kışkırtmaya yönelik yaptığı manipülatif değerlendirmeleri ibretle izlemekteyiz. Bu açıklama Türk Sporu'nun etik kurallarına uymamakla birlikte, koskoca bir camiayı temsil eden bir başkana ve tüm kulüplerin temsiline yönelik bir makamda söz sahibi olan bir şahsiyete yakışmamaktadı.r Ayrıca Orman'ın geçmiş şampiyonluklar için yaptığı açıklama tarih bilmezlik ve iki camiayı birbirine düşürme eylemidir."
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Mahmut Uslu’dan, Fikret Orman’a ETIK çıkışı!
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