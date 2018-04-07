18 yaşındaki futbolcu Samba Diop hayatını kaybetti! Samba Diop kimdir?

Fransa Ligue 2'de Le Havre ile Stade Reims arasında oynanacak olan karşılaşma, 18 yaşındaki genç futbolcu Samba Diop'un ölüm haberi nedeniyle ertelendi.

Le Havre takımında forma giyen Samba Diop'un 6 Nisan Cuma gecesi hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Ölüm nedeni henüz belirlenemeyen Samba Diop'un genç yaşta hayatını kaybetmesi, tüm futbol camiasını yasa boğdu.

Le Havre'nin B takımında forma giyen Samba Diop, Fransa 19 Yaşaltı Milli Takımı'nın da ikinci kaptanıydı. Cumartesi sabahı ailesi ile birlikte yaşadığı evde cesedi bulunan Samba Diop, geleceği parlak futbolcular arasında gösteriliyordu. Savunmada görev yapan Samba Diop'tan gelen trajik haber sonrası ailesi ve takım arkadaşlarının büyük şok yaşadığı öğrenildi.