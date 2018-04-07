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28 şampiyonluk boş bir iddia değil

Eski futbolcular , Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner, Saffet Akbaş, Ogün Altıparmak, ve çok sayıda davetli, Tesisleri’ndeki tanıtımda hazır bulundu. Mosturoğlu: " Tarihi kitabını okuyanlar, 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerdir. Bu boş bir tartışma veya gündem değiştirme tartışması değil

Giriş Tarihi: 7.4.2018
28 şampiyonluk boş bir iddia değil

Tarihi kitabının tanıtımı dün Başkan 'ın da katıldığı lansmanla yapıldı. Son dönemde 28 şampiyonluk iddiasıyla gündeme gelen Asbaşkan , burada yaptığı açıklamada, "1959 yılından önceki şampiyonlukların da şampiyonluğu olarak kabul edilmesine yönelik çalışmalarımızı sonuna kadar götüreceğiz. Bu şampiyonlukların verisel, tarihsel bilgileri bu kitapta yer alıyor. Kendi tarihini bilmeyenlerin de bu kitaptan okuyarak 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum. Bu boş bir tartışma veya gündem değiştirme tartışması değil. Başarıya ulaşana kadar kovalayacağız" dedi. Mosturoğlu kitapta 3 Temmuz döneminin yer almasını ise şu sözlerle açıkladı: "3 Temmuz'un bizim için sembolik bir anlamı var. Unutulmaması ve sürekli olarak hatırlanması gereken önemli bir hadise."

111 yıllık tarih 640 sayfada
Kitapta dikkat çeken yanlar şöyle:
2.5 yılda hazırlandı.
640 sayfa ve 14 bölümden oluşuyor.
Fenerbahçe'nin 111 yıllık tarihini anlatan kitapta Atatürk ve Fenerbahçe, 3 Temmuz 2011, 28 şampiyonluğun hikayesi, yıldızların anıları gibi bölümler var.
Kitap, Ülker Stadı'ndaki Fenerium mağazasında satışa sunuldu. Fiyatı 100 TL.

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