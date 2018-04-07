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, 'da şampiyon oldu

Almanya 1. Futbol Ligi 'nın 29. haftasında deplasmanda 'u 4-1 yenen ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bavyera ekibi bu sonuçla üst üste 6. kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 18:56 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 19:39
Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyon oldu

Almanya 29. hafta mücadelesinde deplasmanda 'u 4-1 yenerek puanını 72'ye yükseltti ve 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Augsburg Arena'da oynanan müsabakada deplasman ekibine galibiyeti ve şampiyonluğu getiren golleri 32'de Corentin Tolisso, 38'de James Rodriguez, 62'de Arjen Robben ve 87'de Sandro Wagner kaydetti. Augsburg'un tek golü ise 18'inci dakikada Niklas Süle'nin (KK) ayağından geldi.
Bundesliga'da üst üste 6. kez kupaya uzanan Bavyera ekibi, toplamda ise 28. kez şampiyon oldu.

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Bayern Münih, Bundesliga'da şampiyon oldu
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