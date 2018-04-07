Beşiktaş'ın rakibi Göztepe

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi Vodafone Park'ta konuk edecek. 19:00'da başlayacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek.

Ligde geride kalan 27 haftanın sonunda 53 puan toplayan ve maç fazlasıyla lider durumdaki Medipol Başakşehir ile arasında 6 puanlık fark bulunan Beşiktaş, zirve yarışından kopmak istemiyor. İzmir ekibi ise 40 puanla ligin 8. sırasında yer alıyor

BEŞİKTAŞ'TA BEŞ ÖNEMLİ EKSİK

Siyah beyazlılarda, geçtiğimiz hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında gördükleri sarı kartlar neticesinde cezalı duruma düşen Atiba Hutchinson, Tolgay Arslan ve Oğuzhan Özyakup, Göztepe karşısında sahaya çıkamayacak. Öte yandan, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında Josef De Souza'ya yaptığı hareket sebebiyle 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma ile sakatlığı bulunan Vagner Love da sahadaki yerlerini alamayacaklar.

KARTALIN BİLEĞİ EVİNDE BÜKÜLMÜYOR

Siyah beyazlılar ligde iç sahada oynadığı son 40 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Bu maçların 33'ünden galip ayrılan Beşiktaş, 7 maçta ise berabere kaldı. Göztepe ise deplasmanda oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü göremedi.



GÖZTEPE'DE BEŞ EKSİK

Sarı kırmızılı ekipte, eksikler teknik direktör Tamer Tuna'yı düşündürüyor. Kart cezalıları Yoan Gouffran ile Milos Kosanovic'in yanı sıra Hakan Çinemre, Ömer Şişmanoğlu, Kadu ve Atakan Kesgin de sakatlıkları sebebiyle Beşiktaş maçının kadrosuna alınmadı.

GÖZLER DEMBA BA'DA OLACAK

Geçtiğimiz günlerde, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın, hakkında basına yaptığı açıklamalar nedeniyle gündemin bir numaralı maddesi haline gelen Demba Ba'nın, siyah beyazlılar karşısında göstereceği performans merak konusu. Devre arasında geldiği Göztepe'de çıktığı 8 maçta 5 gol atma başarısı gösteren Senegalli oyuncu, Beşiktaş karşısında da takımının en önemli gol silahı olacak.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 48. RANDEVU

Beşiktaş ile Göztepe, lig tarihinde 47 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan 23'ünü Beşiktaş kazanırken İzmir ekibi 8 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

BİLETLER SEKİZ DAKİKADA TÜKENDİ

Vodafone Park tribünlerinde, takımını desteklemek üzere yerini alacak olan Göztepe seyircisi, geçtiğimiz günlerde satışa çıkan biletleri sadece 8 dakikada bitirdi.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Leo, Tanju, Selçuk, Rotman, Andre Castro, Poko, Halil, Demba Ba