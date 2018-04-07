CANLI | Beşiktaş'ın rakibi Göztepe

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi Vodafone Park'ta konuk ediyor. Karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetiyor. Öztürk'ün yardımcılıklarını İsmail Şencan ve Asım Yusuf Öz gerçekleştiriyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Ali Şansalan.

BEŞİKTAŞ 2 - 0 GÖZTEPE (İLK YARI SONA ERDİ)

(Talisca, 19')

(Medel, 26')

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, cezalı ve sakat oyunculardan dolayı ilk 11'de zorunlu değişikliğe gitti.

Siyah-beyazlı ekipte sarı kart cezalıları Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ve Tolgay Arslan, Göztepe karşısında görev alamadı. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlarda yer alamayan Gökhan Gönül ise yedek soyundu.

Beşiktaş'ta sarı kart cezası nedeniyle Aytemiz Alanyaspor karşısında forma giyemeyen Gary Medel ile Adriano Correia, cezalarının bitmesinin ardından Göztepe maçında ilk 11'de forma giydi.

Cezalı ve sakat oyuncuların fazlalığı sonrası Şenol Güneş, 27. haftadaki Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde olduğu gibi saha dizilişinde değişikliğe gitti. Güneş, Göztepe maçında savunmaya dönük orta saha görevini Necip Uysal ile Medel'e verdi.

Gökhan Gönül'ün yokluğunda savunmanın sağında ise Adriano görev aldı.

Ligin 27. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile oynanan karşılaşmaya yedek başlayan Jeremain Lens de Göztepe mücadelesinde kendisine ilk 11'de yer buldu.

NECİP UYSAL, KAPTAN OLARAK ÇIKTI

Göztepe maçında ilk 11'de kendisine yer bulan Necip Uysal, uzun bir aradan sonra bu şansı yakaladı.

Ligde son olarak 13. haftadaki Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11'de forma giyen Necip, sonraki 14 maçın 12'sinde süre alamadı. Necip, sadece Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında sonradan oyuna dahil olabildi.

Necip Uysal, sahaya kaptan olarak çıktı.

QUARESMA'NIN CEZASI BİTİYOR

Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı maçta kırmızı kart gören ve rakip oyuncuya yaptığı hareket nedeniyle 5 maç ceza alan Ricardo Quaresma'nın cezası, Göztepe karşılaşmasıyla bitecek.

Cezası nedeniyle Trabzonspor, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında görev alamayan ve aynı nedenden dolayı Göztepe karşısında da takımını yalnız bırakan Quaresma, gelecek haftaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasıyla tekrar formasına kavuşacak.

FABRİCİO İLK 11'DE

Hafta içinde eşi doğum yapan ve izinli olarak İspanya'ya giden kaleci Fabricio Agosto Ramirez, yine ilk 11'de sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Vagner Love, Göztepe maçı kadrosunda yer alamazken, forvet hattında Alvaro Negredo şans buldu.

Beşiktaş'ta ayrıca Pepe, Dusko Tosic, Caner Erkin, Anderson Talisca ve Ryan Babel ilk 11'de görev aldı.

Siyah-beyazlı ekipte Gökhan Gönül'ün yanı sıra Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Domagoj Vida, Alpay Çelebi, Gökhan Töre ve Cyle Larin, Göztepe maçına yedek başladı.

BEŞİKTAŞLI TARAFTARLARIN DEMBA BA SEVGİSİ

Göztepe'de forma giyen Demba Ba, Vodafone Park'ta ilk kez eski takımı Beşiktaş'a karşı sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takıma ilk olarak 2014-2015 sezonunda transfer olan ve daha sonra Çin'e giden Demba Ba, geçen sezonun ikinci yarısında bir kez daha Beşiktaş kadrosuna dahil olmuştu.

Beşiktaşlı taraftarlar, 2017-2018 sezonunun devre arasında bu sefer Göztepe ile sözleşme imzalayan Demba Ba'ya maç öncesinde sevgi gösterisinde bulundu. Siyah-beyazlılar, eski oyuncularını tribüne çağırarak, lehine tezahürat yaptı. Demba Ba da tribünlere yönelerek taraftarlara alkışla karşılık verdi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaşlı oyuncular, sahaya "Vatan Aşkı Millet sevgisiyle 173. Yıl" yazılı pankartla çıktı. Göztepeli futbolcular ise "Otizme Mavi Işık Yak" pankartıyla sahada yer aldı.

VELİ KAVLAK, SAHALARA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta ciddi sakatlıkları nedeniyle üst üste ameliyat edilen ve bu nedenle sahalardan uzak kalan Veli Kavlak, uzun bir aradan sonra sahalara döndü.

Siyah-beyazlı formayla son olarak 26 Ocak 2017'de Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynanan maçta görev alan Veli, Beşiktaş'ın 21 Yaş Altı Ligi'nde Göztepe ile yaptığı karşılaşmada sonradan oyuna dahil oldu. Veli Kavlak, 435 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyme fırsatı buldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Fabri, Adriano, Pepe, Tosic, Caner, Necip, Medel, Lens, Talisca, Babel, Negredo

Göztepe: Beto, Sabri, Reis, Leo, Tanju, Selçuk, Rotman, Andre Castro, Poko, Halil, Demba Ba