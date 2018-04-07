Donk’un yerine Fernando

Sakat oyuncuların iyileşmesi ve cezaların sona ermesiyle Galatasaray
tam kadro Gençlerbirliği deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Fatih Terim kadrosunu belirledi.
Trabzonspor maçının yıldızı Mariano'dan sağ bekte vazgeçmeyi düşünmeyen tecrübeli çalıştırıcı, ilk 11'deki tek değişikliğini ön liberoda yapacak. Cezası sona eren Fernando, Donk'tan formasını geri alacak.
Ankara'daki maçta 4-1-4- 1 dizilişi ile sahaya yayılacak Galatasaray'da kalede Muslera'nın önünde Mariano-Maicon-Serdar-Nagatomo dörtlüsü görev yapacak. Fernando ön liberoda, Belhanda ile Selçuk merkezde, Feghouli sağda, Rodrigues solda ve Gomis de ileri uçta olacak. TERİM'İN KAFASINDAKİ 11
Muslera
Mariano
Maicon
Serdar
Nagatomo Fernando
Feghouli
Selçuk
Belhanda
Rodrigues Gomis
? TAM GAZ G.BİRLİĞİ HAZIRLIĞI
Galatasaray, pazartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri
'nde teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda pas organizasyonları ve taktik çalışmalar üzerinde duruldu.
Şampiyonluğa 10 mily on TL! Galatasaray
yönetimi bu sezon transfer ettiği oyuncularla imzaladığı sözleşmelere şampiyonluğa bağlı 10 milyon 350 bin TL tutarında bonus maddeleri koydu. Sarıkırmızılı takım, Süper Lig'de mutlu sona ulaşırsa, Belhanda için Dinamo Kiev'e ve Fernando için Manchester City'ye 500'er bin Euro ekstra ödeme yapacak. Gomis ve Feghouli ise 200'er bin dolar şampiyonluk primi alacak. Maicon, Mariano ve Nagatomo'nun sözleşmelerinde de 250'şer bin Euro'luk bonus söz konusu.
Gomis, dün sosyal medyadan minik bir hayranıyla çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, "Yeni arkadaşımla tanışın" notunu yazdı.