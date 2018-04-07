Erzurumspor'u kırmızı kart da durduramadı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor sahasında Gazişehir Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

25. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Erhan Çelenk'in yarım volesi kaleci Stackhowiak'da kaldı.

34. dakikada sağ kanattan Tolga Ünlü'nün ortasında ceza sahası içinde Gökhan Karadeniz düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 1-0

44. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Mehmet Erdem Uğurlu'nun sert şutu üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

49. dakikada B.B Erzurumspor'da yaptığı sert müdahale sonucunda Gökhan Karadeniz ikinci karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

55. dakikada sol kanattan Hakan Arslan'ın yerden ortasında Mert Nobre düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 2-0

64. dakikada Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü'nün gelişen atağında cezasahası içinde topla buluşan Muhammed Himmet Ertürk'ün şutunu kaleci Hakan Canbazoğlu güçlükle kontrol etti.

85. dakikada Gazişehir Gaziantep'in kullandığı köşe vuruşunda Ermin Zec'in vuruşunda top filelere gitti. 2-1



Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Orkun Aktaş xxx, Mehmet Kapluhan xxx

BB Erzurumspor: Hakan Canbazoğlu xxx, Stephane Acka xxx, Tolga xxx, Hakan Arslan xxx, Lokman xxx, Gökhan Karadeniz xx, Metin xx (Taylan dk. 68 xx), Burhan Eşer xx (Erman dk. 84 ?), Jasmin Scuk xxx, Erhan Çelenk xxx, Mert Nobre xxx (Demba Savage dk. 81 ?)



Gazişehir Gaziantep FK: Adam Stachowiak xx, İsmail xx, Yasin xx, Sinan xx, Tugay xx (Ermin Zec dk. 69 xx), Adama Ba x (Serdar dk. 53 x), Gökhan x (Himmet dk. 58 x), Mehmet Erdem xx, Okan xx, Özgür Can xx, Yonathan Del Valle xx



Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 34), Mert Nobre (dk. 55) (BB Erzurumspor), Ermin Zec (dk. 85) (Gazişehir Gaziantep FK)

Kırmızı Kart: Gökhan Karadeniz (dk. 49) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Jasmin Scuk, Gökhan Karadeniz, Hakan Canbazoğlu (BB Erzurumspor), Mehmet Erdem, Tugay, Himmet (Gazişehir Gaziantep FK)

MEHMET ALTIPARMAK: "BİZİM PLAY-OFF UMUDUMUZ HİÇ KAYBOLMADI"

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında BB Erzurumspor, sahasında Gazişehir Gaziantep'i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri değerlendirmelerde bulundu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında Play-Off umutlarının halen devam ettiğini vurgulayan B.B Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, "Ben geçen hafta söyledim 5 maçımız var, alınacak 15 puan var diye. Bir tanesini atlattık. Artık bundan sonra Manisa maçına odaklanacağız. Maç maç gideceğiz daha her şey bitmedi. Bugün çok önemliydi. Bizim Play-Off umudumuz hiç kaybolmadı, çoğu kişiye göre kaybolmuş ama bize göre kaybolmadı. Ben geçen hafta mağlup olduğumuzda da söyledim; bizim 5 maç 15 puanımız var. Herkes tabi günlük olarak hesap yapıyor. Ben 5 maçlık hesap yaptım. Rakiplerimizin oynayacağı maçlar var, bundan sonra onlar birbirleriyle oynayacaklar. Fikstürümüz avantajlı. Verdiğimiz sözlere adım adım ilerliyoruz şu an tek düşündüğümüz Manisaspor maçı" dedi.

ERKAN SÖZERİ: "DEPLASMANDA NE KADAR İYİ OYNANABİLİRSE O KADAR İYİ OYNADIK"

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise deplasmanda ne kadar iyi oynanabilirse o kadar iyi oynadıklarını ifade ederek, "Maça iyi başladık, 2 tane de net pozisyon bulduk. Kaleci Hakan çıkardı bu topları iyi takip edebilsek dönen topları gol yapabilirdik, olmadı. Aslında kötü oynamıyorduk deplasmanda. Ne kadar oynanırsa o kadar oynadık. Gökhan Karadeniz'in güzel golüyle geriye düştük, orada faul var mı, yok mu tartışılır. Bu tarz şeylere alıştık. Amacım Erzurumspor'un galibiyetini gölgelemek değil, güzel mücadele ettiler hak ettiklerini de gösterdiler. İkinci yarı rakibimiz 10 kişiyken yediğimiz ikinci gol bizi daha fazla sıkıntıya soktu. 1-0 gitse daha farklı bir maç olacaktı. 2-0 olunca biraz telaş yaptık ister istemez ama çok pozisyona girdik. Bütün pozisyonlarımızı Hakan'ın çabasıyla kaybettik. Olağanüstü oynadı, Hakan'ı tebrik ediyorum" diye konuştu.