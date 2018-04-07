Gary Medel ilk golünü attı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Göztepe'yi konuk ederken, siyah-beyazlı ekibin Şilili yıldızı Gary Medel, Beşiktaş forması altında ilk golüne imza attı.

Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Beşiktaş, Göztepe karşısında maça etkili başlarken, siyah-beyazlılar 26. dakikada İzmir ekibi önünde skoru 2-0'a getirdi. Anderson Talisca'nın 19. dakikada kaydettiği golle Beşiktaş 1-0 öne geçerken, farkı 2'ye çıkaran isim Şilili futbolcu Gary Medel oldu. Bu gol aynı zamanda Medel'in Beşiktaş forması altında attığı ilk gol oldu. Geride kalan 27 haftanın 18'inde forma giyen ve ilk yarıda oynanan Galatasaray karşılaşmasında ligdeki tek asistini yapan Medel, Göztepe önünde attığı golle de bu sezon fileleri ilk kez havalandırmayı başardı. 26. dakikada Talisca'nın uzun pasında Babel topa hareketlenip savunmanın arkasına sarkarken, ceza sahası önündeki Medel'i gördü. Tecrübeli futbolcu önce düzeltti, ardından sert bir şut çıkararak farkı 2'ye yükselten isim oldu.