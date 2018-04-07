Mohammed Salah hayata bağladı!

Mısır'da uyuşturucuya karşı gençleri korumak adına reklam filmi çeken Liverpool'lu futbolcu Mohammed Salah
, sosyal medyada izlenme rekoru kırdı. Facebook'ta 3 günde 5 milyonun üzerinde kişinin izlediği film, Youtube üzerinden de 8.4 milyon izleyici topladı. Mısır'daki rehabilitasyon merkezleri ve hastanelere 3 gün içeresinde açılan telefon sayısı ise yüzde 400 oranında artış gösterdi. Devlet yetkilileri, Salah sayesinde gençlerin uyuşturucudan kurtulmak için hastanelere başvurmaya başladığını açıkladı.