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göz yaşlarıyla veda etti

'in 28. haftasında Kayserispor'u evinde 4-0 mağlup eden 'da başkan bu maçla birlikte spor başkanı olarak son kez Medical Park Stadyumu'nda yer aldı. Usta, karşılaşmanın sonunda göz yaşlarını tutamadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 18:34
Muharrem Usta göz yaşlarıyla veda etti

'in 28. haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden 'da başkan , göz yaşlarıyla veda etti. Maç sonrası bordo-mavili oyuncuların başkan Usta'ya el sallayarak veda etmeleri sırasında duygusal anlar yaşandı.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında spor sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor'daki görevine yarın yapılacak olan kongreyle birlikte veda edecek olan Muharrem Usta, elde edilen farklı galibiyetin ardından bordo-mavili futbolcuların el sallayarak veda etmeleri sırasında duygusal anlar yaşandı. Göz yaşlarını tutamayan Muharrem Usta'yı, başkan adayı Ahmet Ağaoğlu ve yönetici arkadaşları teselli etti. Kısa bir süre koltukta oturan Usta, daha sonra yönetici arkadaşlarıyla birlikte kendisine ayrılan bölümden ayrıldı.

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Muharrem Usta göz yaşlarıyla veda etti
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