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: daha avantajlı

Türk futbolunun önemli isimlerinden , Spor Toto Süper Lig'in son haftaları ve şampiyonluk yarışının nasıl şekilleneceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 12:13
Mustafa Denizli: Galatasaray daha avantajlı

Şampiyonluk yarışının son derece çekişmeli geçtiğini belirten Denizli, "Galatasaray şu an biraz daha avantajlı" dedi.

Türk futbolunun tecrübeli isimi Denizli, şampiyonluk yarışının son maça kadar devam edeceğini ifade ederek, "Kimsenin bir şey söyleyecek hali yok. Göründüğü gibi 3-4 takım birbiri içinde gidiyor. 'ın Medipol Başakşehir ve Beşiktaş maçları şampiyonluk rotasını belirleyecek karşılaşmalar olacak. Galatasaray şu an biraz daha avantajlı gibi ancak Türkiye liginin bu sezon nasıl geçtiğini hepimiz biliyoruz. İç sahada ve deplasmanlarda alınan sonuçlar, lider takımın dış sahada az puan aldığı, içerde anormal olağan üstü puanlar aldığını, yarışın içindeki takımların da aynı şekilde içerde ve dışarda kayıplar yaşadığını gördüğümüz bir lig. Fazla söze gerek yok, hak eden şampiyon olacaktır" açıklamasını yaptı.

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Mustafa Denizli: Galatasaray daha avantajlı
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