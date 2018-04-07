Rahman Buğra Çağıran'ın otomobili şaşırtıyor

2016- 2017 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, diğer futbolcular gibi lüks ve pahalı otomobillere binmek yerine eski model araca binmeyi tercih ediyor. Eski model aracıyla kent sokaklarında dolaşan Çağıran, görenleri şaşkına çeviriyor. Milyon dolarlık otomobilleriyle bilinen birçok futbolcunun tam tersine, 'Murat 131' marka otomobile binen Çağıran, aracına da gözü gibi bakıyor. Oynadığı futbolun yanı sıra aracıyla da dikkatleri üzerine çeken Çağıran, aile özlemini arabasıyla gideriyor. Otomobiliyle kent merkezinde gezdiğinde sarı-kırmızılı taraftarlarsa Çağıran'a tezahüratlar ediyor. Sevilen futbolcunun eski model aracı da kentte yaşayanlar tarafından biliniyor. Tecrübeli futbolcu Çağıran'ın otomobilini gören araç sürücüleri de korna çalarak selam veriyor.