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'ın otomobili şaşırtıyor

Evkur Yeni Malatyaspor'un sol bek oyuncusu 'ın 1980 model otomobili, kentte büyük ilgi görüyor. Çağıran'ın aracının havalı kornası da duyanların dikkatini çekiyor.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.4.2018 11:23 Güncelleme Tarihi: 7.4.2018 11:24
Rahman Buğra Çağıran'ın otomobili şaşırtıyor

2016- 2017 sezonunda sarı-kırmızılı takıma transfer olan 23 yaşındaki oyuncu, diğer futbolcular gibi lüks ve pahalı otomobillere binmek yerine eski model araca binmeyi tercih ediyor. Eski model aracıyla kent sokaklarında dolaşan Çağıran, görenleri şaşkına çeviriyor. Milyon dolarlık otomobilleriyle bilinen birçok futbolcunun tam tersine, 'Murat 131' marka otomobile binen Çağıran, aracına da gözü gibi bakıyor. Oynadığı futbolun yanı sıra aracıyla da dikkatleri üzerine çeken Çağıran, aile özlemini arabasıyla gideriyor. Otomobiliyle kent merkezinde gezdiğinde sarı-kırmızılı taraftarlarsa Çağıran'a tezahüratlar ediyor. Sevilen futbolcunun eski model aracı da kentte yaşayanlar tarafından biliniyor. Tecrübeli futbolcu Çağıran'ın otomobilini gören araç sürücüleri de korna çalarak selam veriyor.

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Rahman Buğra Çağıran'ın otomobili şaşırtıyor
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