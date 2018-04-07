Trabzonspor - Kayserispor (Canlı)

Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan Trabzonspor - Kayserispor maçını Ali Palabıyık yönetecek.
Takımların kadroları şöyle:
TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Tomas Hubocan, Filip Novak, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz
Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakı, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan, Fabian Castillo, Hugo Rodallega
KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Jean Armel Kana-Biyik, Cristian Sapunaru, Erkan Kaş, Şamil Çinaz, Levent Gülen, Ryan Mendes, Deniz Türüç, Artem Kravets, Umut Bulut
Yedekler: Vedat Karakuş, Atila Turan, Gonzalo Espinoza, Güray Vural, Fernando Boldrin, Erdal Öztürk, William, Asamoah Gyan, Nikola Stojiljkovic