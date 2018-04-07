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- (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında , 'u konuk ediyor.

Giriş Tarihi: 7.4.2018 15:44
Trabzonspor - Kayserispor (Canlı)

Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak olan - maçını Ali Palabıyık yönetecek.

TRABZONSPOR - KAYSERİSPOR MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYIN!


Takımların kadroları şöyle:

TRABZONSPOR: Onur Kıvrak, Kamil Ahmet Çörekçi, Okay Yokuşlu, Tomas Hubocan, Filip Novak, Ogenyi Onazi, Juraj Kucka, Abdülkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Burak Yılmaz
Yedekler: Arda Akbulut, Uğurcan Çakı, Uğur Demirok, Mustafa Akbaş, Joao Pereira, Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Sami Can Özkan, Fabian Castillo, Hugo Rodallega

KAYSERİSPOR: Silviu Lung, Tiago Lopes, Jean Armel Kana-Biyik, Cristian Sapunaru, Erkan Kaş, Şamil Çinaz, Levent Gülen, Ryan Mendes, Deniz Türüç, Artem Kravets, Umut Bulut
Yedekler: Vedat Karakuş, Atila Turan, Gonzalo Espinoza, Güray Vural, Fernando Boldrin, Erdal Öztürk, William, Asamoah Gyan, Nikola Stojiljkovic

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Trabzonspor - Kayserispor (Canlı)
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