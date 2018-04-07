Trabzonspor’a borcum var ödeyeceğim

Trabzonspor
'da bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan Olağanüstü Genel Kurul
öncesi başkan adaylarından Ahmet Ağaoğlu
, TSYD Trabzon Şubesi'nin etkinliğinde konuştu. Yarınki seçimin kulübün geleceğini yeniden şekillendireceğini söyleyen Ahmet Ağaoğlu, camiaya şu mesajları gönderdi:
Çoğunluk aranan ilk genel kurula saatler kala hâlâ bir başkan adayının çıkmadığını gördüm ve bunu hazmedemedim. Aday oldum. Hazırlığım yoktu. Arkadan iten yoktu ama kamuoyu baskısı vardı. Bunu itiraf etmeliyim.
Yükümüz ağır. Yıpranmadan çıkamayacağımızı biliyorum. Seçilirsek görev süremizin sonunda en fazla yarayı alacağımı biliyorum. Benim Trabzonspor'a borcum var. Seçilirsem o borcu da ödemek nasip olacak.
Biraz sağduyu olursa, gelir-gider dengesi olan, yarışın içinde, Avrupa'da bile örnek gösterilecek bir takım haline gelebiliriz.
Burası futbol coğrafyasıdır. A Takım'da 8 yabancı var. Fatih ve Gökdeniz'den başka bir Yusuf ve Abdülkadir çıktı.
Bu çocuklar altyapıdan bakıyor, "A Takım'da 8 yabancı var bana yer yok" diyor. Böyle olmamalı.
Seçilirsek Sayın Özkan Sümer, başkan başdanışmanı ve genel koordinatör olacak. Altyapının harekete geçmesi lazım. Atıl duruma gelen 1461 Trabzon ve liglerde mücadele eden 6 profesyonel takımımız var. Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi burada. TRABZON KENTİ BİR MARKADIR
Çok kısa vadeli ödenmesi gereken borç
100 milyon TL'yi buluyor. Çalışma yaptık 3-4 hafta sonra bir şekilde kulübe para girişi başlayacak. Bu gelir kredilerin yeniden yapılandırmasından olur, farklı 2 platformda marka satışı ile alakalı olabilir. Bunlar şimdilik bizde kalsın. Her ne kadar ekonomik olarak her türlü erozyona uğramış olursak olalım Trabzonspor ismi, Trabzon kenti bir markadır.
Şartlar ne olursa olsun Trabzonspor her zaman yarışın içinde olmalıdır. Devasa transferlerle değil, isme yapılan transferlerle bunlar olmaz. HEP KARİYER SATIN ALDIK
Bizim İstanbul'un 3 büyük takımının uyguladığı transfer politikalarını uygulamamız mümkün değil. Biz bugüne kadar hep oyuncuların kariyerini satın aldık. Hiç performans satın almadık...
Trabzonspor 140-150 milyon lira geliri olan bir kulüp. Bu artırılabilir. 150 milyon geliriniz var, borcunuz 850 milyon. Çok büyük borç batağının üzerindesiniz. Tamam, yıldız oyuncu seyirciyi tribüne çeker. Ama yarışın içinde kaldığınız sürece, sürdürülebilir olduğu sürece..
Bazen listemle alakalı beni eleştiriyorlar. Bu liste özveri listesidir. Bu şartlarda bu kadar büyük özverinin içine giren insanlara biraz saygılı olmamız lazım. Gerçekten süreç çok sıkıntılı süreç. Hoş bir tablo yok önümüzde. ÇANTADA PROJELER VAR
Tüzükte değişikliğe giderek, 'gelirlerin yüzde 30'undan fazla harcama yapmak isteyen yönetim, genel kuruldan onay almak zorundadır' maddesini ekletmek istiyoruz. Eğer yönetim inisiyatif kullanmak istiyorsa ki olabilir, acil bir durum çıkabilir. O zaman da doğacak olumsuz sonuçtan başkan ve üyelerin fiilen sorumlu olması gerektiğini ekleyeceğiz.
Kısa vadede şampiyonluğa gitmek söz konusu değildir. Şampiyonluğa planlı programlı gidilir.
'Çantada para yok' öyle diyorlar. Çantamızda projelerimiz var. Seçilirsek hemen ertesinde başlayacağız. Bir nefes alarak yeni projelerle devam edeceğiz. 850 MİLYON 8 AYDA ÖDENMEZ
2010-11 sezonuyla ilgili şike sürecinde hak arayışına sonuna kadar devam edeceğiz. Ama sürekli oraya kilitlenip, yapmamız gereken diğer şeylerden uzaklaşmamanız lazım.
Aralık ayında bir kongre daha yapılacak. 8 aylık program olmaz. 850 milyon TL, 8 ayda ödenmez. 3 yıl ve arkası.. Sistemi oturtmadıktan sonra, 1 ay bile gidemezsiniz. Bunun temelleri atılacak. İŞTE AĞAOĞLU'NUN EKİBİ
1- Lokman Sadıklar, 2-Yalçın Orhan, 3-Ertuğrul Doğan, 4-Cahit Erdem, 5-Faruk Kanca, 6-Müminhan Bilgin, 7-Emin Kahraman, 8-Önder Bülbüloğlu, 9- Hayrettin Hacısalihoğlu, 10-Ahmet Ağaoğlu, 11-Mehmet Yiğit Alp, 12-Ömer Sağıroğlu, 13-Zeyyat Kafkas, 14-Haluk Şahin, 15-Kemal Ertürk, 16- Zafer Göktaş (Fotoğrafta olmayan yönetici adayları: S.Ekrem Şirin, M.Çağlar Bozoğlu, Özer Bayraktar, Onur Sağır, D.Ali Sakarya, Tuncay Uzunal.) GENEL KURUL BAŞLIYOR
Trabzonspor'da olağanüstü genel kurul başlıyor. Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek genel kurulda bugün, yönetim kurulunun idari ve mali raporları okunduktan sonra ibrası oylanacak. İkinci gün ise başkan adaylarının konuşmasının ardından başlayacak oy verme işlemi, saat 17.00'ye kadar sürecek.