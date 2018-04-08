38 dakikada 4 gol yedi, sahayı terk etti!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 30. haftasında Mersin İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'a 8-0 mağlup oldu. Mersin İdmanyurdu kalecisi Hasan Daş, dördüncü golün ardından aleyhinde tezahürat yapan taraftara sinirlenerek 38. dakikada sahadan ayrıldı.
STAT: Mersin
HAKEMLER: Necati Selçuk Şahin (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Arif Dilmeç (xx)
MERSİN İDMANYURDU: Hasan Daş (x) - (Dk. 38 Dursun Cem Ateş x), Kudbettin Oğrak (x), Emrah Özyaylaz (x), Veysel Mercan (x) - (Dk, 52 Mustafa Çiçekli x), Mert Arabacı (x), Batuhan Yarbaşar (x) - (Dk. 67 Abdurrahman Türkmen x), Emir Kaan Gültekin (x), Hüseyin Dalmış (x), Emre Güney Aras (x), Emre Can Dönmez (x), Oğuz Can Yorulmuş (xx)
EYÜPSPOR: Evren Özyiğit (xx) - (Dk. 75 Mahmut Demirgan x), Gencay Erten (xxx) - (Dk. 62 Mehmet Kodes x), Doğukan Bad (x), Atakan Arslan (xx), Ahmet Devret (xxx), Dede Çelik (x), İsmail Ayaz (xx) - (Dk 46 Bilal Gülden x), Serkan Çalık (xxxx), Erkan Yetişmiş (x), Murat Akçay (x), Kubilay Akyüz
SARI KARTLAR: Batuhan Yarbaşar, Kudbettin Oğrak (Mersin İdmanyurdu), Serkan Çalık (Eyüpspor)
GOLLER: Dk. 17 ve 25 (P) Gencay Erten, Dk. 21 Atakan Arslan, Dk. 36 Ahmet Devret, Dk. 49 Kubilay Akyüz, Dk. 62 ve 68, 83 Serkan Çalık (Eyüpspor)