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" bile olurum"

Fenerbahçe Başkanı , Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin 15. yıl kutlamasına katıldı. Etkinlikte açıklamalarda bulunan Aziz Yıldırım "Bir dönem daha adayım, daha sonra aday olmayacağım. Onursal başkanlık için adım geçiyor ama ben bu kulübün si bile olurum." dedi.

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Aziz Yıldırım Bekçi bile olurum
F.Bahçe Başkanı , Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'nin 15. yıl kutlamasına katıldı. Burada yaptığı konuşmada 3 Temmuz sürecinin bitmediğini vurgulayan Yıldırım, "Yargıtay kararı beraat yönünde onaylamadığı sürece 3 Temmuz süreci sona ermeyecektir. Sonrasında da maddi anlamda kayıpların karşılanması için bir süreç başlayacaktır. Manevi kayıpların karşılanması zaten mümkün değil. Bir dönem daha adayım, daha sonra aday olmayacağım. Onursal başkanlık için adım geçiyor ama ben bu kulübün bekçisi bile olurum. Bunu daha önce söylemiştim" ifadelerini kullandı.

SON TERCİH ALPER
, Aatif'ın sarı kart cezası nedeniyle boşalan sol kanatla ilgili tercihini yaptı. Hafta içi antrenmanlarda bu bölgede Valbuena, ve 'i deneyen Kocaman, son kararını Alper'den yana verdi. Kocaman'ın topu ileri taşıma konusundaki başarısı ve ön alanda baskıyı çok iyi uygulaması nedeniyle bu oyuncuyu 11'de kullanacağı bildirildi.
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Aziz Yıldırım "Bekçi bile olurum"
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