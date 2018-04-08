Çaykur Rizespor adım adım Süper Lig'e

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Eskişehirspor'u 4-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sağ Samudio'nun sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Vedat'ın vuruşunda top filelere gitti. 1-0

9. dakikada soldan son çizgiye inen Ramos'un pasında altıpas noktası üzerinde Vedat'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0

20. dakikada sol kanattan gelen ortada ceza sahası dışından Hürriyet'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Çaykur Rizespor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Samudio meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

64. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Süleyman'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hasan Hüseyin, meşin yuvarlağı kale direğinin sol köşesinden ağlarla buluşturdu. 4-1

YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI

Maçın ilk dakikasında ev sahibi ekibin Vedat Muric ile golü bulduğu pozisyonda yardımcı hakem Uygar Bebek, dengesini kaybederek yere düştü ve belinden sakatlandı. Çaykur Rizespor'un sağlık ekibi tarafından tedavisi yapılan Bebek, görevine devam etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Uygar Bebek, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ramos, Ümit Kurt, Mehmet Uslu (Dk. 85 Furkan Şimşek), Robin Yalçın, Abdullah Durak, Recep Niyaz (Dk. 76 Lincoln), Süleyman Koç (Dk. 76 Özgür Çek), Samudio, Muric

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş, Akaminko, Semih Güler, Bilal Aziz Özer (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), Hürriyet Gücer, Dorukhan Toköz (Dk. 74 Furgan Polat), Hasan Ayaroğlu (Dk. 74 Andaç Güleryüz), Hasan Hüseyin Acar, Kaan Kanak, Bruno

Goller: Dk. 1 ve 9 Muric, Dk. 45+1 (Penaltıdan) Samudio, Dk. 65 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), Dk. 84 Hasan Hüseyin Acar (Eskişehirspor)

Sarı kart: Dk. 45 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor)