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adım adım Süper Lig'e

Spor Toto 1'inci Lig'de , sahasında 'u 4-1 mağlup ederek ligin bitimine 4 hafta kala liderliğini sürdürdü.

AA DHA İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 15:20
Çaykur Rizespor adım adım Süper Lig'e

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında , sahasında 'u 4-1 yendi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada sağ Samudio'nun sağ kanattan pasında ceza sahası içinde Vedat'ın vuruşunda top filelere gitti. 1-0

9. dakikada soldan son çizgiye inen Ramos'un pasında altıpas noktası üzerinde Vedat'ın şutu ağlarla buluştu. 2-0

20. dakikada sol kanattan gelen ortada ceza sahası dışından Hürriyet'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Çaykur spor'un kazandığı penaltı atışını kullanan Samudio meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 3-0

48. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Samudio'nun sert şutunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta gitti.

64. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Süleyman'ın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

83. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan , meşin yuvarlağı kale direğinin sol köşesinden ağlarla buluşturdu. 4-1

YARDIMCI HAKEM SAKATLANDI

Maçın ilk dakikasında ev sahibi ekibin Vedat Muric ile golü bulduğu pozisyonda yardımcı hakem , dengesini kaybederek yere düştü ve belinden sakatlandı. Çaykur Rizespor'un sağlık ekibi tarafından tedavisi yapılan Bebek, görevine devam etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Özgür Yankaya, Uygar Bebek, Erdem Bayık

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Ramos, , Mehmet Uslu (Dk. 85 Furkan Şimşek), Robin Yalçın, Abdullah Durak, (Dk. 76 Lincoln), (Dk. 76 ), Samudio, Muric

Eskişehirspor: Kayacan Erdoğan, Bedirhan Altunbaş, Akaminko, Semih Güler, (Dk. 76 Fıratcan Üzüm), , Dorukhan Toköz (Dk. 74 Furgan Polat), Hasan Ayaroğlu (Dk. 74 Andaç Güleryüz), Hasan Hüseyin Acar, Kaan Kanak, Bruno

Goller: Dk. 1 ve 9 Muric, Dk. 45+1 (Penaltıdan) Samudio, Dk. 65 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor), Dk. 84 Hasan Hüseyin Acar (spor)

Sarı kart: Dk. 45 Bilal Aziz Özer (Eskişehirspor)

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Çaykur Rizespor adım adım Süper Lig'e
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