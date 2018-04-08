Demba Ba, tartışmalarına Şenol Güneş’ten yorum: Öküzün altında buzağı aradılar

Teknik direktör Şenol Güneş
, galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Güneş'in satır başları şöyle:
İyi oyun ve kazanma arzumuz vardı. 5 gol attık, güzel ataklar yaptık. Daha fazla da atabilirdik.
Yediğimiz gol bizi tedirgin etti. Başkan'dan da Allah razı olsun, sayesinde 3 oyuncuyla Demba Ba'yı kontrol altında tutmak zorunda kaldık!
Öküz altında buzağı aradılar ve başkanın açıklamasını çarpıttılar. Beşiktaş
bu oyuncuyu istese ve bizim maçta bilerek oynamasa Beşiktaş gidip bu oyuncuyu alır mı? Talisca
'nın kalmasıyla ilgili benim cevap vermem doğru değil. Ancak teknik olarak kalmasını isterim.
Şu anda ligle ilgili hiçbir muhakeme yapmam. İkinci yarıda 7 puan kaybettik. Bizim için büyük kayıp... 4 puan gerideyiz ancak bunlara bakmadan işimizi yapacağız. NEGREDO VE LENS DE ATSIN
Oyuncularını da değerlendiren Güneş, şunları söyledi:
Larin gayretliydi. Stoperleri rahatsız etti ve kendisi de golü aradı. Bütün oyuncuların gol atması bizi sevindirir ama onun atması ekstra sevindirdi.
Keşke Negredo
ve Lens de atsaydı. Mustafa Pektemek
gol atmadı ama olumlu oynadı. Vida da gayet iyiydi. Ortada Necip ve Medel
'e çok yük bindi. İkisi de görevlerini çok iyi yaptı. Bütün oyuncularım iyi niyetliydi.