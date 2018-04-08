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, tartışmalarına ’ten yorum: Öküzün altında buzağı aradılar

: Başkanımız konuştu... Öküzün altında buzağı aradılar. bu oyuncuyu istese ve bizim maçta bilerek oynamasa bu oyuncuyu alır mıyız?

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
Demba Ba, tartışmalarına Şenol Güneş’ten yorum: Öküzün altında buzağı aradılar
Teknik direktör , galibiyetin ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Güneş'in satır başları şöyle:
İyi oyun ve kazanma arzumuz vardı. 5 gol attık, güzel ataklar yaptık. Daha fazla da atabilirdik.
Yediğimiz gol bizi tedirgin etti. Başkan'dan da Allah razı olsun, sayesinde 3 oyuncuyla Demba Ba'yı kontrol altında tutmak zorunda kaldık! Öküz altında buzağı aradılar ve başkanın açıklamasını çarpıttılar.
bu oyuncuyu istese ve bizim maçta bilerek oynamasa Beşiktaş gidip bu oyuncuyu alır mı?
'nın kalmasıyla ilgili benim cevap vermem doğru değil. Ancak teknik olarak kalmasını isterim.
Şu anda ligle ilgili hiçbir muhakeme yapmam. İkinci yarıda 7 puan kaybettik. Bizim için büyük kayıp... 4 puan gerideyiz ancak bunlara bakmadan işimizi yapacağız.

NEGREDO VE LENS DE ATSIN
Oyuncularını da değerlendiren Güneş, şunları söyledi:
Larin gayretliydi. Stoperleri rahatsız etti ve kendisi de golü aradı. Bütün oyuncuların gol atması bizi sevindirir ama onun atması ekstra sevindirdi.
Keşke ve Lens de atsaydı. gol atmadı ama olumlu oynadı. Vida da gayet iyiydi. Ortada Necip ve 'e çok yük bindi. İkisi de görevlerini çok iyi yaptı. Bütün oyuncularım iyi niyetliydi.
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Demba Ba, tartışmalarına Şenol Güneş’ten yorum: Öküzün altında buzağı aradılar
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