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'da, Linnes maçı kadrosunda yok!

'in 28. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarını tamamladı. Ayrıca sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu. Linnes kadroda kendisine yer bulamadı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 16:57
Galatasaray'da, Linnes Gençlerbirliği maçı kadrosunda yok!

, Spor Toto 'in 28. haftasında deplasmanda ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün 'nde yaptığı antrenmanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar, bugün THY'ye ait özel bir uçuşla Ankara'ya hareket ederek karşılaşma için orada kampa girecek. Teknik Direktör Fatih Terim'in belirlediği kamp kadrosunda ise şu isimler bulunuyor:

" Muslera, Mariano, Maicon, , , , , , , Younes Belhanda, , Batuhan Şen, , Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, , Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, , Sofiane Feghouli."

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Galatasaray'da, Linnes Gençlerbirliği maçı kadrosunda yok!
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