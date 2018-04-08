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İmparator tahtı istiyor

Spor Toto 'de, kalan 7 maçın tamamını kazanırsa 7 yaparsa 2.55 puan ortalaması yakalayacak olan Teknik Direktörü böylelikle Mircea Lucescu’yu da sollayacak

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018
İmparator Fatih Terim tahtı istiyor
'de bu sezon çıktığı 11 maçta 8 galibiyet, 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alan , ile kalan 7 maçta 21 puan kazanması halinde son 25 yılın bir sezonda en yüksek puan ortalamasına ulaşan teknik direktörü olacak. Bu tabloya ulaşması halinde şampiyonluğunu da ilan edecek olan Terim, 2,27 puan ortalamasını 2,55'e çıkararak 2,50 puan ortalamalı Mircea Lucescu'yu da geride bırakacak.

LİDERLİĞE YOLCULUK
Florya'da Gençlerbirliği maçının taktik çalışmasını yapan Galatasaray'da futbolcuların moralli ve hırslı olması teknik heyeti sevindirdi. Liderliği bir maç eksiği ile Başakşehir'e kaptıran Aslan, bugün Ankara'ya gidecek.

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İmparator Fatih Terim tahtı istiyor
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