Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Newcastle United, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı!

, için görüşmelere başladı!

'ın başarılı orta saha oyuncularından 'la ilgili yeni bir gelişmesi yaşandı. ekibi , Oğuzhan'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 8.4.2018 10:41 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 10:42
Newcastle United, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı!

'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 'la ilgili Ada basını gündem yaratacak bir iddia ortaya attı.

Adı daha önce sıklıkla Everton'la dedikodularına karışan Oğuzhan için bir başka ekibi 'ın da girişimlerini arttırdığı öğrenildi. 'ın haberine göre Newcastle yöneticileri, Oğuzhan'ın menajeri Kees Vos'la dirsek temasına geçti. Haberde İngiliz ekibinin milli futbolcunun yıllık 2,5 milyon sterlinlik maaş talebini de karşılamaya hazır olduğu belirtildi. (Fanatik)

Sezon sonunda yaprak dökümü var

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Newcastle United, Oğuzhan Özyakup için görüşmelere başladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN