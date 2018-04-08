Olcay Şahan: Avrupa'nın gözü gençlerimizde

Spor Toto Süper Lig'in 28 haftasında sahasında Kayserispor'u 4-0 mağlup eden Trabzonspor'da, Olcay Şahan, kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Olcay Şahan, Galatasaray maçı sonrası genç takım arkadaşları hakkında yaptığı değerlendirmenin yanlış anlaşıldığını belirterek, "Bazen söylediğiniz sözler başkaları tarafından yanlış anlaşılabilir. Bu çok doğaldır, insanlar size kendinizi ifade etmek için bir şans daha tanırlar ve sorun ortadan kalkar. Ancak bazıları vardır ki, siz ne söylerseniz söyleyin kendi çıkarları için söylediklerinizi şekillendirirler. Şimdi söyleyeceklerim, geçtiğimiz hafta yaptığım 'tecrübe' yorumunu bir isyanmış gibi gösterenlere. Spor Toto Süper Lig'in en yetenekli gençleri bordo-mavili renkleri taşırken, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın bile gözleri gençlerimizin üzerindeyken, takım arkadaşlarımın yetenekleri hakkında olumsuz düşüncelere sahip olduğumu göstermeye çalışmanız sadece takımımıza zarar verir" dedi.



"OMUZ OMUZA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ"

"Biz Trabzonspor olarak bu takıma, planlarımıza, gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz" diyen Olcay Şahan, sözlerini şöyle tamamladı: "Trabzonspor formasını giydiğim ilk günden bu yana, saha içi ya da saha dışı fark etmeksizin elimden gelenin en iyisi vermeye çalıştım. Genç kardeşlerimin her geçen gün daha ileriye gitmesi en az onlar kadar beni de mutlu ediyor. Biz yine bir aile gibi sırt sırta, omuz omuza yolumuza devam edeceğiz. Umarım taraftarımızın da desteğiyle Trabzonspor'u hak ettiği yerlere birlikte çıkaracağız."