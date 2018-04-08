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, - maçını değerlendirdi

Sabah Spor'un usta yazarlarından , 'ın karşısında aldığı 5-1'lik galibiyeti yorumladı. Dilmen, Beşiktaş galibiyeti sonrası gelecek haftalardaki maçları da hesaba katarak şampiyonluk değerlendirmesinde bulundu. İşte Rıdvan Dilmen'in yazısı...

Giriş Tarihi: 8.4.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 8.4.2018 10:10
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi

ŞENOL GÜNEŞ MACERAYA GİTMEDİ

21 puan duruyordu maçtan önce için... Başakşehir için de 18... Fenerbahçe ve Galatasaray için de 21... Önümüzdeki hafta da Galatasaray- Başakşehir maçı var. Beşiktaş da o maçtan faydalanmak için bu maçı almak zorundaydı ve geçen hafta da kazanmıştı. Evet, 'nin önemli eksikleri vardı. Beşiktaş'ta da üç önemli orta saha cezalıydı. Pazartesi günü 'Kim oynar?' diye konuştuğumuzda 'Necip ve Medel' diyorduk. Onlar oynadı. Şenol hoca bu eksikler varken maceraya gitmedi. Yani forvetten ön libero yaratmadı veya 4-1-4-1 oynamadı. Ama Gökhan iyi olsaydı yine böyle mi çıkardı 11.. Onu bilemiyorum. Göztepe gibi İstanbul'a gelen takımların oyuna ortak olmaları için gol atmaları lazım. Hele hele 0-0 iken atarlarsa dirençleri artıyor. Bunu yakaladı mı? Yakaladı ama Demba Ba ile de bu fırsatı kaçırdılar.

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Rıdvan Dilmen, Beşiktaş - Göztepe maçını değerlendirdi
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