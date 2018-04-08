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'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'de oynanan 30. hafta karşılaşmasında ile spor 0-0 berabere kaldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.4.2018 18:11
Samsun'da gol sesi çıkmadı

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasındaki -spor karşılaşması 0-0 sona erdi.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç

Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel (Dk. 77 Burhan Arman), Kenan Karışık (Dk. 62 Gökay Iravul), Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Samed Hakan Kılıç, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin (Dk. 67 Ayite), Erkam Reşmen, Samaras

İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Onur Ergün, Wellington, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 82 İbrahim Halil Çolak), Bougouhi (Dk. 62 Ali Dere), Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 75 Oğuzhan Berber)

Sarı kartlar: Dk. 25 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 79 Wellington, Dk. 88 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 59 Ercan Yazıcı, Dk. 84 Göksu Türkdoğan (Samsunspor)

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Samsun'da gol sesi çıkmadı
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