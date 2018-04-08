Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasındaki Samsunspor-İstanbulspor karşılaşması 0-0 sona erdi.
Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, Ömer Tevfik Özkoç
Samsunspor: Furkan Köse, Ercan Yazıcı, Ahmet Burak Solakel (Dk. 77 Burhan Arman), Kenan Karışık (Dk. 62 Gökay Iravul), Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Samed Hakan Kılıç, Çağrı Ortakaya, Enes İslam İlkin (Dk. 67 Ayite), Erkam Reşmen, Samaras
İstanbulspor: Okan Kocuk, Onur Kolay, Onur Ergün, Wellington, Muhsin Yıldırım, Mehmet Zeki Çelik, Kojic (Dk. 82 İbrahim Halil Çolak), Bougouhi (Dk. 62 Ali Dere), Eslem Öztürk, Zafer Şensoy, Tuncer Duhan Aksu (Dk. 75 Oğuzhan Berber)
Sarı kartlar: Dk. 25 Tuncer Duhan Aksu, Dk. 79 Wellington, Dk. 88 Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), Dk. 59 Ercan Yazıcı, Dk. 84 Göksu Türkdoğan (Samsunspor)VODAFONE 13. İSTANBUL YARI MARATONU'NDAN REKOR ÇIKTI!