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’tan ’ye vize yok: 3-2

'de , ilk yarısını 2-0 geride kapattığı karşılaşmada lider 'yi deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Giriş Tarihi: 8.4.2018
Manchester United’tan Manchester City’ye vize yok: 3-2
İngiltere Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı olmak isteyen 'ye ezeli rakibinden izin çıkmadı. Deplasmanda ilk yarıyı 2-0 geride kapatan , 53 ile 69. dakikalar arasında Pogba (2) ve Smalling'in golleriyle 3-2 kazanmayı bildi. Böylece kırmızı-siyahlılar. 2001'deki en erken (14 Nisan) şampiyon olma unvanı da korumayı garantiledi. 'da ise şampiyonluk için daha fazla beklemedi. Augsburg'u deplasmanda 4-1 yenen Bavyera ekibi bitime 5 hafta kala üst üste 6. şampiyonluğunu kazandı.
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Manchester United’tan Manchester City’ye vize yok: 3-2
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