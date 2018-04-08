Manchester United’tan Manchester City’ye vize yok: 3-2

İngiltere
Premier Lig tarihinin en erken şampiyonluğunu ilan eden takımı olmak isteyen Manchester City
'ye ezeli rakibinden izin çıkmadı. Deplasmanda ilk yarıyı 2-0 geride kapatan Manchester United
, 53 ile 69. dakikalar arasında Pogba (2) ve Smalling'in golleriyle 3-2 kazanmayı bildi. Böylece kırmızı-siyahlılar. 2001'deki en erken (14 Nisan) şampiyon olma unvanı da korumayı garantiledi. Almanya Bundesliga
'da ise Bayern Münih
şampiyonluk için daha fazla beklemedi. Augsburg'u deplasmanda 4-1 yenen Bavyera ekibi bitime 5 hafta kala üst üste 6. şampiyonluğunu kazandı.