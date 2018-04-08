Beşiktaş'tan zirveye gözdağı

Tarihin en heyecanlı şampiyonluk yarışının yaşandığı ve yere düşenin bir daha kalkamayacağı Süper Lig
'de sahne alma sırası Beşiktaş
'taydı. Hafta içi üzerinde bir dolu polemik yaşanan ve eski evine misafir olan Demba Ba
, henüz 8. dakikada kaleyi yokladı. İdeal orta sahasının olmadığı, Negredo'nun da ortalarda görünmediği ortamda iş yine Talisca'ya düşecekti...
Brezilyalı oyuncu, bu sezon çok sevdiği kafa gollerinden birini daha atıp 19'da kilidi açtı. 26'da ise Medel
, ceza sahası dışından Beto'yu avlayıp çalışkanlığının yanına klasını da ekledi: 2-0. Oyuna ve özellikle kendi hikayesine hükmeden Beşiktaş,
etkili hücumlarını sürdürmesine rağmen 3. gol de kornerden Tosic
'in kafasından geldi: 3-1. Konuk takım, Halil'in golüyle umutlansa da kulübede aç bekleyen Larin
, 86'da siyah-beyazlı formasıyla çıktığı ilk maçını golle süsledi: 4-1. Talisca
'nın ikramıyla Babel
, perdeyi kapatırken, başrolünü Talisca'nın üstlendiği siyah-beyaz bu filmde Beşiktaş, taraftarına güzel hikayeler vadetti. EVİNDE 41 MAÇTIR YENİLMİYOR
Beşikta ş, Göztepe
karşısında Süper Lig'de iç sahadaki namağlup serisini sürdürdü. Evindeki son yenilgisini 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Akhisarspor'a 2-0 mağlup olarak yaşayan Beşiktaş, sonraki 41 lig karşılaşmasında rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu 41 karşılaşmada 34 galibiyet ve 7 beraberlikle 109 puan topladı. Bu maçların 34'ünü Vodafone Park'ta oynayan Kartal
, yeni stadında 27 galibiyet aldı, 7 kez berabere kaldı. Siyahbeyazlı ekip, 41 maçlık namağlup serisindeki 100. golünü ise Göztepe karşısında buldu. Maçın 19. dakikasında Talisca, attığı golle 100. golü kaydetti. 1 GÖRÜŞ: FATİH DOĞAN Beşiktaş beşinci viteste
Quaresma, Atiba, Tolgay ve Oğuzhan... Bırakın 4'ünü birinin yokluğu bile ciddi hissedilebilecek etkili oyuncular. Göztepe maçında hepsi cezalıydı. Takımın orta sahadaki performansı soru işaretiydi. Medel-Necip ikilisi adeta dinamo gibi çalıştı. Medel stoper-ön libero ekseninden ilk kez ileri çıktığı maçta bir de gol atmaz mı? 2.5 yıl önce Roma'ya dün de Göztepe'ye. Beşiktaş'ın farklı zaferinde Medel kadar Necip'in de payı büyük. Haftaya Akhisar maçında orta saha için dönenlerle birlikte forma savaşının çetin olacağı kesin.. Babel, Talisca ve Lens üçlüsü de dün çok gayretli ve etkiliydi. Talisca'yı ve Babel'i biliyoruz ancak Lens'in giderek yükselişinin altını çizmemiz lazım.. Beşiktaş'ta Pepe ve Tosic stopere oturdu. Gökhan, sağ bekin en verimli ismi. Medel kendine artık orta sahada forma aramalı. Adriano ve Caner yüksek performanslarıyla rekabeti artıracak gözüküyor.. Üstüne üstlük Larin de 'bu yarışta ben de varım' dercesine siftah golü yaptı. Şampiyonluk yolunda güneşli günler ne kadar yakın bilinmez ama Şenol Güneş'in 11 çıkarmada tatlı bir sıkıntı yaşayacağı kesin