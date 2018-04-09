Aykut Kocaman: Valbuena’yı yine de 11'e almazdım

Aykut Kocaman, Osmanlıspor'un iyi kapandığını ancak Valbuena'nın oyuna girmesiyle bu sorunu çözdüklerini söyledi. Kocaman, "İkinci attığımız gole kadar çok fazla değişen bir şey yoktu. Osmanlıspor alanı çok iyi kapadı. Valbuena oyuna girdikten sonra sorunumuz nispeten çözüldü. Golden sonra rakip biraz daha açılmaya başladı. İkinci golden sonraki süreç ise bizim adımıza olumluydu" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı yayıncı kuruluş muhabirinin "Alper Potuk beklentileri karşılayamadı galiba" şeklindeki sorusu üzerine ise önce güldü, ardından şu yorumu yaptı: "Sen kararını verdin sanırım ama tam tersi... Alper elinden geleni yaptı. Rakip iyi kapandı. Sadece Alper'in sorunu değildi bu. Takımın sorunu." Kocaman, "Valbuenalı takımı gördükten sonra aynı kadroyla başlar mıydınız?" sorusuna ise "Bu maç yeniden başlasa yine aynı kadroyu tercih ederim. Bu iş sadece güzel oynamak için yapılan bir iş değil. Benim olduğum son Trabzonspor (2009-10 sezonu maç 1-1 bitti. Şampiyon Bursa olmuştu) maçında 30'a yakın şut vardı ama şampiyonluk gitti" yanıtını verdi.

FARK YARATTI

Kocaman cezalı Aatif'ın yerine Alper'i 11'e koydu. Dün 27. yaş gününü kutlayan Alper, 7 maç sonra 11'de forma giymesine rağmen şansını iyi kullanamadı ve 46'da yerini Valbuena'ya bıraktı. Klasını konuşturan Fransız yıldız ise asistiyle perdenin açılmasını sağladı. Valbuena ikinci kez 45'te oyuna girdi. Dün olduğu gibi Karabük maçında da F.Bahçe ilk yarıda isabetli şut atamamıştı.

PENALTI İSYANI

Kadıköy'de dakikalar 17'yi gösterdiğinde Soldado'nun içeri çevirdiği topu Muhammet Bayır karşıladı. Ancak Osmanlısporlu oyuncunun topu eliyle kesip kesmediği tartışma konusu oldu. Fenerbahçeli futbolcular hakem Halil Umut Meler'e itiraz etse de pozisyon için devam kararı çıktı.

VOLKAN-YALÇIN KÜSLÜĞÜ BİTTİ

F.bahçe kaptanı Volkan Demirel ile Osmanlıspor'un kaptanı Yalçın Ayhan arasındaki küslük bitti. Yalçın, Kasımpaşa'da oynarken yaşanan tartışmadan sonra iki futbolcu karşı karşıya geldikleri hiçbir maçta birbirinin elini sıkmamıştı. İki kaptan, dün kale seçimi sonrası bu durumu bitirdi.

EN İYİSİ GÜNEŞ KOCAMAN 140

Dünyadaki teknik direktörlerin performanslarına göre hazırlanan listenin nisan ayı güncellemesi sonunda F.Bahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman 140. sırada yer aldı. En iyisi 57. sıradan listeye giriş yapan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş oldu. Onu Abdullah Avcı (79) izlerken, Fatih Terim 302. sırada yer aldı.

PİERO: 24 CM OFSAYT

F.Bah çe'nin attığı ikinci golde ofsayt tartışması vardı. Bein Sports'un pierosuna göre Soldado'nun attığı gol 24 cm ofsayt olarak ölçüldü.

GİULİANO: KÜÇÜK MAÇLARDA ÇOK FAZLA PUAN KAYBETTİK!

Fenerbahçeli Giuliano, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 kazanılan Osmanlıspor maçı sonrası oyunu ve şampiyonluk şanslarını değerlendirdi. Brezilyalı yıldız, "Rakibimiz küme düşmemeye oynuyor ve bizi zorladılar. İkinci yarıda bireysel yeteneklerle maçı kazandık. Gerçekten çok önemliydi. Şampiyonluk bizim elimizde değil. Küçük denebilecek takımlara karşı evimizde çok puan kaybettik. Rakiplerimizin birbirleriyle oynayacaklarını biliyoruz, puan kaybedebilirler. Bizim yapmamız gereken 6 maçı kazanmak" dedi.