Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Balıkesirspor sahasında Denizlispor ile karşılaştı. Karşılaşma Balıkesirspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada Mahatma Otoo ceza sahası içinden yaptığı kafa vuruşu ile Balıkesirspor'un ilk golünü attı. 1-0
19. dakikada Uğur'un uzun pasına Otoo cevap verdi. Otoo son çizgiden altı pasta topu Abdulkadir'e çıkardı. Abdulkadir'in şutu ağlarla buluştu. 2-0
37. dakikada Nizamettin'in kullandığı köşe vuruşunda defansın uzaklaştırdığı top Uğur'un vuruşunda üstten auta çıktı.
43. dakikada Cihan'ın ortaladığı topa karşılık veren Cenk, kafa vuruşuyla takımını ilk golünü attı. 2-1
55. dakikada Balıkesirspor'da Burak'ın sağ çaprazdan sert şutunda top auta gitti.
58. dakikada Denizlispor'un kullandığı serbest vuruşu Alperen tamamlamaya çalıştı fakat top auta çıktı.
65. dakikada ceza sahasına gelen topa Taha Can kafa vuruşuyla cevap verdi, top auta çıktı.
Stat: Atatürk
Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Serkan Gençerler xx, Gökmen Olgaç xx
Balıkesirspor: Vukovic xxx, Oğuzhan xx, Nizamettin xx, Abdulkadir xxx (Leo Steve dk. 87 ?), Oğuz xx, Uğur xx, Otoo xxx, Burak xx (Sedat dk. 80 ?), Doğa xxx (Furkan dk. 46 xx), Bülent xx, Cumali xxx
Yedekler: Atilla, Cüneyt, Muhammed, Mehmet, Okan, Foxi
Teknik Direktör: Giray Bulak
Denizlispor: Zeki xx, Taha xxx, Ziya xx, Cihan xx (Lazic dk. 90 ?), Kappel xxx (Barış dk. 65 x), Mehmet xx, Burak xx (Berkan dk. 78 ?), Hasan xxx, Cenk xx, Alperen x, İsmail xx
Yedekler: Asil, Canberk, Taşkın, İsmail, Haktan, Alperen Yazıcı, Patrick
Teknik Direktör: Hamit Cihan
Goller: Otoo (dk. 8), Abdulkadir (dk. 19) (Balıkesirspor), Cenk (dk. 43) (Denizlispor)
Sarı Kartlar: Nizamettin, Oğuzhan (Balıkesirspor), Kappel, Ziya, Cenk (Denizlispor)