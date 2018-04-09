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, maçının kadrosuna alındı

İtalya 1. Futbol Ligi Seri A takımlarından 'da forma giyen , takımının yarın ile TSİ 21. 45'te oynayacağı Çeyrek Final rövanş maçının kadrosuna alındı.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 20:32
Cengiz Ünder, Barcelona maçının kadrosuna alındı

, 'nın Çeyrek Final rövanş TSİ 21:45'te ile yapacağı karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

İtalyan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada milli yıldızın Barcelona kadrosuna alındığını duyurdu. Roma, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın ardından evinde mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak.

Roma'da Raja Nainggolan'ın da kadroda yer aldığı açıklanırken sakatlığı devam eden Diego Perotti ise maç kadrosuna alınmadı.

İtalyan ekibinin 21 kişilik maç kadrosu şu isimlerden oluştu: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy

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Cengiz Ünder, Barcelona maçının kadrosuna alındı
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