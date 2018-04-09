Cengiz Ünder, Barcelona maçının kadrosuna alındı

Cengiz Ünder, Roma'nın UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş TSİ 21:45'te Barcelona ile yapacağı karşılaşmanın kadrosunda yer aldı.

İtalyan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada milli yıldızın Barcelona kadrosuna alındığını duyurdu. Roma, deplasmanda 4-1 kaybettiği ilk maçın ardından evinde mucizeyi gerçekleştirmeye çalışacak.

Roma'da Raja Nainggolan'ın da kadroda yer aldığı açıklanırken sakatlığı devam eden Diego Perotti ise maç kadrosuna alınmadı.

İtalyan ekibinin 21 kişilik maç kadrosu şu isimlerden oluştu: Alisson Becker, Andrea Romagnoli, Lukasz Skorupski, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Elio Capradossi, Federico Fazio, Alessandro Florenzi, Bruno Peres, Kostas Manolas, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Gerson, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Gregoire Defrel, Stephan El Shaarawy