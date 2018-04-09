Fernando Muslera "Şansları bulduğunuzda gole çevirmelisiniz"

Spor Toto Süper Lig'de 28. haftanın son maçında Galatasaray, Gençlerbirliği'ne 90+2'de Alper Uludağ'ın attığı golle 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde Fernando Muslera maç sonunda yaptığı açıklamada takımının değerlendiremediği şanslardan yakındı ve şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibimiz küme düşmemek için oynuyordu. Ne yazık ki maça geçen hafta başladığımız gibi başlayamadık. İlk yarıda iyi başlayamayan bir Galatasaray vardı. Buna rağmen girdiğimiz şanslar da vardı. Bu tip maçlarda şansları bulduğunuz zaman gole çevirmeniz lazım. Şimdi önümüzde çok önemli bir Başakşehir maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor."