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"Şansları bulduğunuzda gole çevirmelisiniz"

'ın Uruguaylı file bekçisi , takımının 'ne 90+2'de yediği golle 1-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 9.4.2018 23:01 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 23:03
Fernando Muslera Şansları bulduğunuzda gole çevirmelisiniz

'de 28. haftanın son maçında , 'ne 90+2'de Alper Uludağ'ın attığı golle 1-0 mağlup oldu. Sarı lacivertlilerde maç sonunda yaptığı açıklamada takımının değerlendiremediği şanslardan yakındı ve şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir maçın bizi beklediğini biliyorduk. Rakibimiz küme düşmemek için oynuyordu. Ne yazık ki maça geçen hafta başladığımız gibi başlayamadık. İlk yarıda iyi başlayamayan bir Galatasaray vardı. Buna rağmen girdiğimiz şanslar da vardı. Bu tip maçlarda şansları bulduğunuz zaman gole çevirmeniz lazım. Şimdi önümüzde çok önemli bir Başakşehir maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp en iyi şekilde odaklanmamız gerekiyor."

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Fernando Muslera "Şansları bulduğunuzda gole çevirmelisiniz"
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