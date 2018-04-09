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, 'e veda ediyor

, uzun yıllar forma giydiği ekibi 'den sezon sonunda ayrılma kararı aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 18:20 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 18:47
Fernando Torres, Atletico Madrid'e veda ediyor

İspanyol futbolcu , altyapısından yetiştiği Kulübü'nden sezon sonunda ayrılacağını açıkladı.

Kulübün sponsorlarından birinin, başkent Madrid'deki etkinliğine katılan Torres, takımda eskiden olduğu kadar büyük bir rol üstlenmediğine dikkati çekerek, "Elveda demek için asla doğru bir an yoktur. Hala futbol oynayabileceğimi düşünüyorum ama burada fazla şans bulamıyorum. Kararımda etkili olan düşünce buydu." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Diego Simeone ile arasında bir sorun olmadığını dile getiren 34 yaşındaki golcü, gelecekte Atletico Madrid'de farklı görevlerde bulunmak istediğini de söyledi.

Kulüpten yapılan duyuruda ise Torres'in jübilesini yapacağı 'nın son haftasındaki Eibar maçında, özel bir tören düzenleneceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Atletico Madrid'de 2002-2007 yılları arasında forma giymesinin ardından İngiltere temsilcisi Liverpool'a transfer olan Torres, Chelsea (2011-2014) ve Milan (2014) maceralarının ardından 2015'te İspanyol kulübüne geri dönmüştü.

Atletico Madrid kariyerindeki 330 maçta 113 kez fileleri havalandıran Torres, bu sezon ise 34 karşılaşmada 7 gol attı.

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Fernando Torres, Atletico Madrid'e veda ediyor
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