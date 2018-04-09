Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında

Spor Toto Süper Lig'de liderliği maç fazlasıyla Medipol Başakşehir'e kaptıran Galatasaray, 20:00'da başlayacak karşılaşmada Gençlerbirliği'ne konuk oluyor. Karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır.

Ligde oynadığı 27 maçta 57 puan alan sarı kırmızılılar, maç fazlasıyla 59 puanı bulunan Medipol Başakşehir'in arkasında 2. sırada yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği ise 27 maçta topladığı 27 puanla 17. sırada.

TARAFLAR ARASINDA 94. RANDEVU

Galatasaray ile Gençlerbirliği lig tarihinde 94. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 93 maçta sarı kırmızılılar 52 maçta galip gelirken 21 karşılaşmada sevinen taraf Gençlerbirliği oldu. 30 maçta ise taraflar eşitliği bozamadı.

GALATASARAY İLK 11: Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo - Feghouli, Selçuk İnan, Fernando, Belhanda, Rodrigues - Gomis