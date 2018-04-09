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, Halilhodzic ile yolları ayırdı

Milli Futbol Takımı'nda Halilhodzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nishino getirildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:20
Japonya, Halilhodzic ile yolları ayırdı

Milli Futbol Takımı, Bosna Hersekli teknik adam Vahid Halilhodzic'in görevine son verdi.

Japonya Futbol Federasyonu Başkanı Kozo Tashima, Halilhodzic ile iletişim problemi yaşadıkları ve Bosna Hersekli çalıştırıcının oyuncularla arasındaki güveni kaybettiği için yolları ayırma kararı alındığını bildirdi.

Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'na iki ay kala Halilodzic'in görevine son veren Japonya'da teknik direktörlük görevine Japon Akira Nishino getirildi.

Japonya, Dünya Kupası'nda Polonya, Kolombiya ve Senegal ile H Grubu'nda yer alıyor.

2015'te Japonya'nın başına geçen 65 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da da görev yapmıştı.



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Japonya, Halilhodzic ile yolları ayırdı
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