Ahmet Ağaoğlu "Sabırla zorlukları aşacağız"

Trabzonspor Kulübü'nün dün gerçekleştirilen 73. Genel Kurulu'nda 1329 oy alan Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün 17. başkanı oldu. Hayri Gür Spor Salonu'ndaki seçimde 1691 üye, 16 sandıkta oy kullandı. 211 oy alan diğer aday Metin Kaya'ya büyük fark atan Ağaoğlu, önemli bir sorumluluğun altına girdiklerini ve zorlukları aşacaklarını söyledi. Verilen desteğe teşekkür eden Ağaoğlu şöyle konuştu:

¦ Önümüzde güzel günler var daha. Bu güzel günlere hep birlikte gideceğiz. Trabzonspor'a sevdalıyız. Sizlerle aşamayacağımız engel yok. Umudumuzun bittiği yerde, hırsımız bitmeyecek.

FUTBOL BİZİM KANIMIZDA VAR

¦ Sorunların başında ekonomi var. Trabzon şehri, futbolun kitabını yazmış bir kenttir. Futbol, bizim kanımızda ve damarlarımızda var. Sabır kelimesi, camia olarak aramızın hoş olmadığı bir kelime ama sabrederek bütün zorlukların üstesinden gelebilecek bir yapıya sahibiz. Bunu birlikte başaracağız.

¦ Altyapı yeniden organize edilecek. Trabzonspor'u hedeflerine taşıyacak kadro olmazsa olmazımızdır.

SEZON SONUNA KADAR TEKNİK KADRODA DEĞİŞİM YOK

¦ Ağaoğlu , başkan seçildikten sonra Muharrem Usta ve yönetim kuruluna yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti ve "Yarıştığımız Metin Kaya ve Levent Sekman beyefendiye de teşekkür ediyorum. Trabzonspor için var gücümüzle çalışırken onların desteğini de arkamızda göreceğimize inanıyorum. Biz biriz, Trabzonsporuz" ifadelerini kullandı. Teşekkür konuşmasından sonra basın mensuplarına da açıklamalar yapan Ağaoğlu, "Sezon sonuna kadar teknik heyette bir değişiklik olmayacak. Mücadelemize aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

ŞİKE SÜRECİNİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

¦ Şike süreci belki de bir kulübün başına gelebilecek en büyük felakettir. Bu davayı takip eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bu süreç tamamlanana kadar bizden önce mücadele eden başkanlarımızın, yönetimimizin, hukukçularımızın takip ettiği yolu takip edeceğiz. Sonucunu alana kadar ve en uç noktaya gidene kadar bu işin peşini bırakmayacağız.

¦ Sadece Trabzonspor Kulübü'nün ihtiyaçlarına değil ileri dönük sürdürülebilir tüzüğü Temmuz ayında genel kurulun onayına sunarak, borçlanmanın da önünü keseceğiz.

KANIM DAHA HEYECANLI AKIYOR

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili ekibin kadrosu için de çarpıcı açıklamalar yaptı. "Benim ağzımdan takımdaki yıldızların gönderileceği yönünde bir ifade çıkmadı" diyen Ağaoğlu, Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı hakkında ise, "Onları izlerken damarlarımdaki kan daha heyecanlı akıyor. Ben her zaman altyapıya inanan birisiyim" dedi.

ŞÜKÜR 2 MİLYON LİRA GELDİ BİLE

Kulübün ekonomik yapısı için de açıklamalarda bulunan Ağaoğlu "Esprili olacak ama Kayseri maçındaki galibiyete tabii ki çok sevindim. Tabelaya baktıktan sonra 'Borç 841, TFF'den gelen galibiyet primi ile eksi 2 milyon, Allah'a şükür' diyerek stattan çıktım" şeklinde konuştu.

CUMHURBAŞKANI TEBRİK ETTİ

Trabzonspor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ahmet Ağaoğlu'nu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tebrik etti. Yeni başkanı Türkiye Futbol Federasyonu'nun yanı sıra, Galatasaray, Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Kayserispor kulüpleri de yayınladıkları mesajla tebrik edip kutladılar.

İŞTE TRABZONSPOR'UN YENİ YÖNETİMİ



BAŞKAN AHMET AĞAOĞLU

¦ Hayrettin Hacısalihoğlu (İş adamı), Mehmet Yiğit Alp (Yapımcı), Ömer Sağıroğlu (İş adamı), Önder Bülbüloğlu (Makine mühendisi), Faruk Kanca (İnşaat Mühendisi), Emin Kahraman (Kuyumcu), Haluk Şahin (İş adamı), Mesut Çağlar Bozoğlu (Sanayici ve inşaatçı), Cahit Erdem (ASKF Trabzon Başkanı), Zeyyat Kafkas (Dokasifed Başkanı), Müminhan Bilgin (Yönetici), Ertuğrul Doğan (Gayrimenkul ve enerji işleri ile uğraşıyor), Serdar Ekrem Şirin (Reklamcı), Yalçın Orhan (TSİAD Yönetim Kurulu Başkanı).

¦ Yedek üyeler : Lokman Sadıklar, Özer Bayraktar, Onur Sağır, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Tuncay Uzunal