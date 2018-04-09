Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Trabzonspor Kulübü'nün 73. Genel Kurulu'nda başkanlık için Ahmet Ağaoğlu ve Metin Kaya yarıştı. Açılan 16 sandık sonucunda Ahmet Ağaoğlu bin 329 oy alarak Trabzonspor tarihinin 17. başkanı oldu.

AHMET AĞAOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR

Kura çekimi sonrası ilk olarak başkan adayı Ahmet Ağaoğlu, üyelere seslendi. Ağaoğlu, kulüpte olağanüstü şartların olduğunu ancak enkaz edebiyatı veya mali tablolarla alakalı fazla bir şey söylemek istemediğini belirtti.

Son dakika haber: Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan ilk açıklamalar!



Bugün gelinen noktada kulübün birden fazla sorununun bulunduğunun çok açık ve net olduğunu aktaran Ağaoğlu, şunları kaydetti: "Bu sorunlarımızın başında tüzük olmaz üzere, finansal kaynaklar, idari yapı, şike süreci ve amatör branşlar gelmekte. Şike süreci belki de bir kulübün başına gelebilecek en büyük felakettir. Bu davayı yıllardan beri takip eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Bugün yine Trabzonspor'umuzun hakkı için FIFA önünde çadır kurup, adalet nöbeti tutan neferlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreç tamamlanana kadar bizden önce mücadele eden başkanlarımızın, yönetimimizin, hukukçularımızın takip ettiği yolu aynı şekilde takip edeceğiz. Sonucunu alana kadar ve gidilecek en uç noktaya gidene kadar bu işin peşini bırakmayacağız."

"TRABZON ŞEHRİ, FUTBOLUN KİTABINI YAZMIŞ BİR KENTTİR"

Ağaoğlu, ekonomik sorunların, çözüm bekleyen sorunların başında geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Yıllık faizi, kur farkı giderleri, gelirinin tamamına yakın olan bir bilanço ile karşı karşıyayız. Banka borçlarının ivedilikle yeniden yapılandırılması ve kulübe nakit girdisi sağlamak için çalışacağız. Aralık ayına kadar kısa dönem borçlarının yükünü hafifletmek önceliğimiz. Altyapı yeniden organize edilerek Trabzonspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek düzeye gelecek. Trabzon şehri, futbolun kitabını yazmış bir kenttir. Futbolun tarihini, futbolun kitabını bu kent yazdı. Futbolun kitabının felsefesinin yazıldığı bir kent, 100 yılı aşkın bir süredir bu coğrafyanın futbolla yatan kalkan, bilimsel futbolu ilk defa ülkeye öğreten bir kentin bireyleri ve böyle bir takımın taraftarıyız. Geldiğimiz noktada birtakım sıkıntılarla karşı karşıya olabiliriz. Futbol bizim kanımızda ve damarlarımızda var."





"Sabır kelimesi ile de aramız hoş değil ama biraz sabrederek bütün bu zorlukların üzerinden gelecek yapıya sahibiz." diyen Ağaoğlu, "Birkaç sene içinde başta ekonomik zorluklar olmak üzere bütün zorlukların üstesinden gelebilecek yapıya sahibiz. Bunu birlikte başaracağız. Altyapı kesinlikle yeniden organize edilecek. Trabzonspor'un ihtiyaçlarına cevap verecek seviyeye getirilecek. Futbol akademisi, altyapı ile olan programlarımız içinde yer alacak. Maliyeti yüksek değil, performansı yüksek oyuncular olacak. Trabzonspor'u hedeflerine taşıyacak kadro olmazsa olmazımızdır.'' ifadelerini kullandı.

"YARIŞIN DIŞINDA KALMAK TRABZONSPOR TARAFTARININ DOĞASINA TERSTİR"



Ağaoğlu, çözüm çalışmaları için belirli bir süreye ihtiyaçlarının bulunduğunu vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz burada popülist politikalarla günü kurtarma amacında değiliz. Trabzon'un farklı, İstanbul'un farklı yapısı var. 80'lere gelinceye kadar futbolun kalitesi yerlerde sürünüyordu. 6 şampiyonluğumuzu tokat gibi suratlarına çarpınca kendi futbol politikalarını değiştirdiler. Biz Türkiye'de Trabzonspor olarak 1. Lig'e çıktıktan sonra Türk futboluna ayar verdik. Bir başkasının dümen suyunda gitmek gibi düşüncemiz olması mümkün değil. Önce Anadolu'ya, ilerleyen süreç içinde İstanbul'a dönüp kabul ettirmek zorundayız. Ekonomik duruma bakıldığında, günü kurtaracak durum olmadığı aşikar. Profesyonel yapılanma için sabrınıza ihtiyaç var. Günü kurtaran politikalarla, günü kurtaran uygulamalarla arzu ettiğimiz hedeflere ulaşmamız asla mümkün değil. Şüphesiz ki 3 yıl sabır derken yarışın dışında olmamız asla mümkün değil. Trabzonspor, şartlar ne olursa olsun her zaman yarışın içinde olacak, her zaman zirveyi zorlayacaktır. Yarışın dışında kalmak Trabzonspor taraftarının doğasına terstir."

"AŞAMAYACAĞIMIZ HİÇBİR ENGEL YOK"

"Trabzonspor'un ilk antrenörü ve bu salona adını verdiğimiz rahmetli Hayri Gür'ün ölüm yıldönemü kendisini rahmet ve şükranla anıyorum. Bu kıymetli görevi kendisinden devraldığımız sayın Muharrem Usta ve yönetim kurulana yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Yarıştığımız Metin Kaya ve Levint Sekmen beyefendiye de teşekkür ediyorum. Trabzonspor için var gücümüzle çalışırken onların da desteğini alacağımıza inanıyorum. 50 yıl marşımızda dinlediğimiz gibi, 'Güzel günlere var daha' ve güzel günlere hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde 'Biz biriz biz Trabzonsporuz bu şehre tutkunuz. Bordo-maviye vurgunuz. Trabzonspor'a sevdalıyız. İşimiz hiç kolay değil biliyorum ama sizlerle beraber aşamayacağımız hiç bir engel yok. Yapamayacağımız hiç bir şey yok. Umudumuzun bittiği yerde hırsımız bitmeyecek. İnşallah Trabzonspor'u hep birlikte omuz omuza görmek istediğimiz yerin en üstüne getireceğiz" dedi.

Trabzonspor'un yeni başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun yönetimi şu isimlerden oluşuyor:

Asil Üyeler; Ahmet Ali Ağaoğlu, Hayrettin Hacısalihoğlu, Mehmet Yiğit Alp, Ömer Sağıroğlu, Önder Bülbüloğlu, Faruk Kanca,Yalçın Orhan, Emin Kahraman, Mesut Çağlar Bozoğlu, Haluk Şahin, Ertuğrul Doğan, Serdar Ekrem Şirin, Cahit Erdem, Zeyyat Kafkas, Miminhan Bilgin



Yedek Üyeler: Özer Bayraktar,Tuncay Uzunal, Dursun Ali Sakarya,Kemal Ertürk, Lokman Sadıklar, Onur Sağır, Zafer Göktaş

7 bin 578 üyenin oy kullanma hakkı bulunduğu genel kurulda bin 690 üyenin oy kullandığı açıklandı. Başkan adaylarının 16 sandıkta yarıştığı, genel kurulda oy sayım işlemine geçildi.

AHMET AĞAOĞLU KİMDİR?

Doğma büyüme Trabzonlu olan Ağaoğlu, 1979 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nden mezun oldu. Kendisini Trabzonsporlu Ahmet olarak da tanımlayan Ağaoğlu, 'Herkes adımı Trabzonsporlu Ahmet diye bilir.'

Ahmet Ağaoğlu 1996 yılında Klassis Golf Kulübü'nde golf hayatına başladı. 2000 yılında ise Golf Federasyonu Başkanlığına seçildi. Ahmet Ağaoğlu, dört yıllık görev süresi boyunca golfün tabana yayılması ve Golf Milli Takımı'nın kurulması doğrultusunda yoğun çaba harcadı.

Türkiye'nin golf turizminden 2,5 milyar dolar gelir elde etmesi hedefiyle 2004 yılında '4 Yılda 100 Golf Sahası' kampanyası nın başlatılmasını sağladı. Golfü Anadolu'ya yaymak ve genç yetenekleri bu spora kazandırmak amacıyla dokuz ildeki pilot okullarda öğrencilere golf eğitimine öncülük yaptı. 2000 yılında 70 civarında olan lisanslı sporcu sayısı 2009 yılında 5,500'e çıktı. 2004 yılının sonunda yeniden Federasyon Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu döneminde Türk golfü tarihi başarıları yaşadı. 25 Şubat 2005'te özerk Golf Federasyonu'nun ilk başkanı oldu.

RESMİ OY SONUÇLARI

Hayri Gür Spor Salonu'nda iki gün süren genel kurulda toplam 16 sandıkta bin 691 üye oy kullanırken 1559 oy geçerli sayıldı. Genel kurulda 17.00'de oy verme işleminin bitmesinin ardından yaklaşık 2,5 saat saat süren sayım sonucunda divan başkanı İlhami Algan, Ahmet Ağaoğlu'nun bin 329 alarak bordo-mavili kulübün yeni başkanı olduğunu açıkladı. Algan, diğer aday Metin Kaya'nın 211 oy, bağımsız yönetim kurulu adayı Levent Sekban'ın ise 19 oy aldığını belirtti.