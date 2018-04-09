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"Yok Şenol hocayla kavgalı da..."

Gençlerbirliği Teknik Direktörü , 'in 28. haftasında 'ı 90+2'de Alper Uludağ'ın attığı golle 1-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

FOTOMAÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 23:32 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 23:32
Ümit Özat Yok Şenol hocayla kavgalı da...

Gençlerbirliği Teknik Direktörü , 'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü 'e teşekkür eden Özat, "Kazanınca konuşmak kolay, tam da bunları hesaplamıştık aslında. Fatih hocaya çok teşekkür ediyorum. Maçtan sonra gelip, tebrik etti ve büyük olgunluk gösterdi. Bu durumda olan herkesin kolay kolay yapamayacağı bir şey. Büyük bir klas, olgunluk." ifadelerini kullandı.

ile arasının kötü olması nedeniyle bu maçta kötü bir sonuç alması durumunda eleştirileceğinin farkında olduğunu belirten teknik adam, "Biz bugün kaybedebilirdik ve birçok dedikodu ortaya atılabilirdi. Yok Şenol hocayla kavgalı da, şöyle de... Bizlere de insanların saygı duyması lazım. Tersi bir sonuç olsa, ne eleştirilere maruz kalacaktık. Hiçbir antrenör kaybetmek istemez. Babama karşı oynasam yine kazanmak isterim." diye konuştu.

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Ümit Özat "Yok Şenol hocayla kavgalı da..."
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