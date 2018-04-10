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Bir günde güven kayboldu! Şaşkınım

’a konuşan Valbuena, dert yandı: F.Bahçe’ye ilk geldiğim haftalarda takımın en iyisiydim. Bir günde bana olan güven kayboldu. Bu durumdan dolayı çok şaşkınım...

Giriş Tarihi: 10.4.2018
'la yıldızı bir türlü barışmayan ve ilk 11'e giremeyen Valbuena, 'nın ünlü dergisi 'a verdiği röportajda sitem dolu açıklamalar yaptı. Valbuena şu ifadeleri kullandı: "Kariyerimin en güzel günlerini Marsilya'da yaşadım. Kupalar kazandım, Şampiyonlar Ligi'ni tanıdım ve milli takıma seçildim. Fransa'dan ayrıldım çünkü farklı kültürler ve farklı insanlar tanımaya ihtiyacım vardı. Fenerbahçe de bunun için harika bir fırsattı. Türkiye Ligi çok ateşli. 'ye ilk geldiğim haftalarda oynuyordum, gol atıyordum, asist yapıyordum ve takımın en iyisiydim. Her şey iyi gidiyordu fakat bir anda her şey değişti. Bir günde bana olan güven kayboldu. Eğer iyi değilseniz yedek kalmayı anlarsınız ancak şu an yaşadığım durumdan ötürü çok şaşkınım. Kariyerimde yalnız kaldığım anlar oldu, birçok kez ağladım. Ailem, eşim ve kızım her zaman yanımdaydı. Bu tip kötü durumları atlatabilmeniz herkes için kolay değil ama ben bu kapasiteye sahibim."
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