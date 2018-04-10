Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Jurgenn Klöpp yönetimindeki Liverpool'u ağırlıyor. Turun ilk ayağını Liverpool evinde 3-0 kazanmıştı. Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu hakemlerinden Mateo Lahoz yönetiyor.

MANCHESTER CİTY 1 - 1 LİVERPOOL (İKİNCİ YARI BAŞLADI)

Manchester City 1-0 Liverpool, 2' Gabriel Jesus

Manchester Vity 1-1 Liverpool, 55' Mohamed Salah

Alman teknik adam maç öncesinde yaptığı açıklamada favorinin kim olduğuyla ilgilenmediğini söyledi ve şöyle devam etti "Sadece öndeyiz. Beklediğimden iyi ancak hepiniz, daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyorsunuz."

Liverpool'da bu sezon tüm organizasyonlarda 38 gol atan yıldız oyuncusu Mohamed Salah, sakatlığı sebebiyle ligde cumartesi günü oynanan Everton maçında form giyememişti. Klöpp, Mısırlı oyuncunun henüz %100'ünde olmadığını belirtti.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise 3-0'ın rövanşında zoru başarmak için sahaya çıkacak.

LİVERPOOL'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kırmızılarda Joel Matip, Emre Can, Adam Lallana ve Joe Gomez sakatlıkları, Jordan Henderson ise cezası sebebiyle Manchester City karşısında görev alamıyorlar.

MANCHESTER CİTY'DE TEK EKSİK

Guardiola'nın ekibinde ise milli takımdan sakat dönen sol bek Benjamin Mendy dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Öte yandan sakatlığı iyileşen Arjantinli yıldız Sergio Aguero, Guardiola'nın görev vermesi halinde 1 aylık aranın ardından ilk kez forma giyebilir.

İLK 11'LER

MANCHESTER CITY: Ederson, Walker, Otamendi, Laporte, Fernandinho, De Bruyne, Silva, Sane, Sterling, Bernardo, Jesus

Yedekler: Bravo, Aguero, Kompany, Foden, Gundogan, Zinchenko, Delph

Teknik Direktör: Pep Guardiola

LIVERPOOL: Karius, Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Milner, Wijnaldum, Chamberlain, Mane, Salah, Firmino

Yedekler: Mignolet, Clyne, Moreno, Klavan, Solanke, Ings, Woodburn

Teknik Direktör: Jürgen Klopp