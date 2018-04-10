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oyuncusu 'un şaşırtan görüntüsü

deplasmanda 'ne son dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Maç öncesine ise Gençlerbirliği oyuncusu 'un görüntüsü damga vurdu.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 09:51
Gençlerbirliği oyuncusu Jailton'un şaşırtan görüntüsü

'in 28. haftasında oynanan ve 'nin son dakikada Alper Uludağ'ın attığı golle 'ı 1-0 mağlup edip şampiyonluk yolunda büyük yara açtığı maçtan önce; okunurken ilginç bir an yaşandı...

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Gençlerbirliği oyuncusu Jailton'un şaşırtan görüntüsü
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