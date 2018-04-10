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Küçük dev adam: Gary

Farklı mevkilerde oynayabilme özelliği ile teknik direktör Şenol Güneş’in vazgeçilmezi olan Şilili Gary , Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında olduğu gibi Göztepe karşısında da pek çok istatistikte zirve yaptı.

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018
Küçük dev adam: Gary Medel
'ın 5-1'lik Göztepe galibiyetinin mimarlarından olan Gary , son haftalarda takımı sırtlayan isim oldu. İzmir ekibine karşı sahanın en fazla pas (84) ve isabetli pas (80) yapan ismi olan Medel, pas başarı yüzdesi (%95) ile de zirvede yer aldı. Şilili futbolcu, bu tablosunu Trabzonspor ve Başakşehir karşısında da sergilemişti. 26'ncı haftada oynanan Başakşehir maçında yine pas (64), isabetli pas (62) ve pas başarı yüzdesinde (%97) başı çeken oyuncu, aynı zamanda sahanın da en fazla rakipten top çalan (3) ismi olmuştu. 30 yaşındaki 1.71 boyundaki oyuncu, Trabzonspor karşısında oynanan 24. hafta karşılaşmasında da yüksek pas başarı yüzdesi ile (%93) başı çekti.

10 KEZ STOPER, 2 KEZ SAĞ BEK
Öte yandan Göztepe karşısında 889 gün sonra ağları havalandıran Medel, bu sezon 10 maçta defansın ortasında, 8 maçta ön liberoda, 2 maçta ise sağ bekte görev yaptı.
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Küçük dev adam: Gary Medel
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