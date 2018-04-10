Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Jurgenn Klöpp yönetimindeki Liverpool'u ağırlayacak. Turun ilk ayağını Liverpool evinde 3-0 kazanmıştı.

Alman teknik adam maç öncesinde yaptığı açıklamada favorinin kim olduğuyla ilgilenmediğini söyledi ve şöyle devam etti "Sadece öndeyiz. Beklediğimden iyi ancak hepiniz, daha yapacak çok işimiz olduğunu biliyorsunuz."

Liverpool'da bu sezon tüm organizasyonlarda 38 gol atan yıldız oyuncusu Mohamed Salah, sakatlığı sebebiyle ligde cumartesi günü oynanan Everton maçında form giyememişti. Klöpp, Mısırlı oyuncunun henüz %100'ünde olmadığını belirtti.

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise 3-0'ın rövanşında zoru başarmak için sahaya çıkacak.

LİVERPOOL'DA ÖNEMLİ EKSİKLER

Kırmızılarda Joel Matip, Emre Can, Adam Lallana ve Joe Gomez sakatlıkları, Jordan Henderson ise cezası sebebiyle Manchester City karşısında görev alamayacaklar.

MANCHESTER CİTY'DE TEK EKSİK

Guardiola'nın ekibinde ise milli takımdan sakat dönen sol bek Benjamin Mendy dışında herhangi bir eksik bulunmuyor. Öte yandan sakatlığı iyileşen Arjantinli yıldız Sergio Aguero, Guardiola'nın görev vermesi halinde 1 aylık aranın ardından ilk kez forma giyebilir.

MAÇ SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA

TSİ 21.45'te Ethijad Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma Tivibu SPOR 2'den naklen yayınlanacak.