Marius Sumudica: Oyuncularımın tatil kafasından çıkması lazım

Geçtiğimiz hafta sonu Trabzonspor'a konuk olan ve sahadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, ligin 29. haftasında ağırlayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular, kulüp tesislerinde toplandı. Antrenman öncesi Teknik Direktör Sumudica, oyuncularla bir süre konuştu. Daha sonra düz koşu ile antrenmana başlayan sarı kırmızılı oyuncular, kondisyon çalıştı.

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Sumudica, zor bir hafta olacağını ve takımından sahada mücadele etmelerini beklediğini söyleyerek; "Son maçlarda takım iyi değildi. Her maç daha zor oluyor. İki tane büyük takıma karşı mücadele ettik Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı. İyi bir dönemden geçmiyorduk ayrıca sakatlarımız da vardı ve takım kurarken zorlanıyorduk. Şimdi 3-4 oyuncum da sakat ve cezalı onlar da oynayamayacak. Tatilde değiliz, futbolcularımın tatil kafasından çıkması gerekiyor. Ben futbolcularımdan taktiğe yada gösterdiğim şeylere değil sahada sadece mücadele etmelerini istiyorum. Çünkü mücadele etmiyoruz. Mücadele etmememiz rakipler için daha kolay oluyor. Gençlerbirliği dün sahaya mücadele etmek için çıkmış. Herkes topun arkasında bekledi, Galatasaray'a karşı da maçı kazandı. Gençlerbirliği'nin, Galatasaray'dan iyi olduğunu düşünmek mümkün mü? Ama yürekten oynadılar, şuan mutlular. Ben de bunu takımımdan bekliyorum. Pazar günü sahaya çıkıp ölene kadar mücadele etmelerini bekliyorum. Eğer bunu yaparsak kazanırız, yapmazsak hiçbir maçı kazanamayız" dedi.

"6 MAÇTA ALABİLDİĞİMİZ KADAR PUAN ALIP AVRUPA HEDEFİNİ YAKALAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Çalışmaları izlemek için tesislere gelen Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ise, basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir sürpriz yaşamadan Gençlerbirliği maçından galibiyetle ayrılmak istediklerini belirtti. Ligde kalan son 6 haftada alabilecekleri kadar puan alarak hedeflerini yakalamaya çalışacaklarının altını çizen Başkan Bedir; "Hafta sonu Gençlerbirliği ile sahamızda oynayacağımız maçı çok ciddi ve kredimizin tamamen bittiği bir maç olarak görüyoruz. Mutlak galip gelmek zorunda olduğumuz bir maç. Rakibimiz de güçlü.. Dün itibariyle Galatasaray'ı mağlup etti. Ligden düşmemek için onlar da can siperhane mücadele ediyorlar. Bizim de hedeflerimiz var. Özellikle bu yıl çok sürpriz, beklenmedik sonuçlar olabiliyor. İnşallah hafta sonu beklentimiz gerçekleşir ve sürpriz yaşamayız. Kalan 6 maçta alabileceğimiz kadar puan alıp, Avrupa hedefini yakalamaya çalışacağız. İnşallah bunu da başarırız diye düşünüyorum. Çocuklarda iki hafta üst üste farklı mağlup olmanın bir moral bozukluğu vardı. Sakatlar, cezalılarımız var. geniş bir kadromuz var, eksik olmadan Gençlerbirliği ile oynayacağız" ifadelerini kullandı.