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: Ateşten gömlek giymeye hazırım!

'da Fransız Teknik Direktör Paul Le Guen ile yolların ayrılmasının ardından, Şampiyon takımın kaptanı Bursaspor'un başına geçmeye talip oldu.

TUNCAY KURTULUŞ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:11
Ömer Erdoğan: Ateşten gömlek giymeye hazırım!

Şampiyon kaptan 'da boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna oturarak, ligde kalan maçlarda başarı sağlamak istiyor. Mevcut durum düşünüldüğünde, maddi ve manevi açıdan 'ın takımın başına geçmesine Bursa camiası sıcak bakıyor. Özellikle yabancı oyuncularla dil problemi yaşamayacak olması ve Bursa'ya aidiyet duygusunun olması kaptanın artıları olarak öne çıkıyor.

"ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEYE HAZIRIM"

Erdoğan yakın çevresine Bursaspor'da görev yapmak benim için onurdur. Bursaspor'un bulunduğu konum tarihine yakışmıyor. Eğer görev gelirse "Ateşten gömleği giymeye hazırım" dediği öğrenildi.

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Ömer Erdoğan: Ateşten gömlek giymeye hazırım!
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