Ömer Erdoğan: Ateşten gömlek giymeye hazırım!

Şampiyon kaptan Bursaspor'da boşalan Teknik Direktörlük koltuğuna oturarak, ligde kalan maçlarda başarı sağlamak istiyor. Mevcut durum düşünüldüğünde, maddi ve manevi açıdan Ömer Erdoğan'ın takımın başına geçmesine Bursa camiası sıcak bakıyor. Özellikle yabancı oyuncularla dil problemi yaşamayacak olması ve Bursa'ya aidiyet duygusunun olması kaptanın artıları olarak öne çıkıyor.

"ATEŞTEN GÖMLEK GİYMEYE HAZIRIM"

Erdoğan yakın çevresine Bursaspor'da görev yapmak benim için onurdur. Bursaspor'un bulunduğu konum tarihine yakışmıyor. Eğer görev gelirse "Ateşten gömleği giymeye hazırım" dediği öğrenildi.