Fatih Terim "Şampiyonluğu kaybetmedik"

Ankara'da beklenmedik bir darbe yiyen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Muslera ve Selçuk'un maça iyi başlamadıkları yönündeki sözleri için, "Eksik söylemişler, maça iyi başlayamadık. İyi de bitiremedik. Geçen haftaki Trabzonspor maçından sonra bir hayal kırıklığı. Taraftarımız kusura bakmasın. Kötü yerde kırıldık ama bütün maçlarımızı kazanırsak şampiyonuz" şeklinde konuştu.

ANKARA BİZE DEPLASMAN MI?..

Terim, deplasman fobisiyle ilgili soruya, "Ankara bize deplasman mı? Gayet centilmen bir G.Birliği seyircisi vardı. Bu tip bahanelere sığınmamak gerekir" cevabını verdi. "Kredimizi yitirmiş olabiliriz ama şampiyonluğu kaybetmedik" diyen Fatih hoca, "Geliyor, gidiyor liderlik. Bırakmak niyetinde değiliz ama oluyor. Umarım bu son olur. Başakşehir'i yenmek zorundayız. Bütün maçlarımızı kazanmak için her şeyi yapacağız" ifadesini kullandı.

'EN BÜYÜK ADAY BİZİZ'

G.Saray Sportif AŞ. Başkanvekili Abdurrahim Albayrak, mağlubiyete rağmen şampiyonluğun en büyük favorilerinden olduklarını söyledi. Albayrak, "Futbolda var böyle şeyler. Yine de her şey bizim elimizde. Başakşehir maçını kazanırsak yine lider oluyoruz. Beşiktaş bize gelecek. Her şey bize bağlı. Şampiyonluğun en büyük adayıyız" ifadesini kullandı.

BUNU UNUTMAK ZORUNDAYIZ

Kötü bir maç çıkardıklarını söyleyen Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Muslera, şu ifadeleri kullandı: "Bu tip maçlarda şans yakalayınca gole çevirmek gerekiyor. Bunu başaramadık. Önümüzde Başakşehir maçı var, şampiyonluk yolunda direkt rakibimiz. Bu maçı unutup, ona odaklanmalıyız."

HİÇ TAHMİN ETMEDİM

?Galatasaray'ı yıkan golü atan Alper Uludağ, kümede kalma adına çok önemli 3 puan aldıklarını söyledi. Gol pozisyonunu da anlatan Alper, "Manu'nun bana topu atacağını tahmin etmedim. İdmanda her zaman söyler, 'sen yanıma gel' diye... Güzel gol olmuş" dedi