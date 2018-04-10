Trabzonspor'da Rıza Çalımbay ve ayrılık haberlerine yalanlama

Trabzonspor'da yeni yönetim, Rıza Çalımbay'ın ve bazı futbolcuların gönderileceğine dair çıkan haberlerin doğru olmadığın açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Son günlerde basın yayın organlarında, teknik direktörümüz Rıza Çalımbay ile yolların ayrılacağı hatta bazı futbolcularımızın gönderileceği yönünde haberler yapılmaktadır.

Bu haberlerin hiçbiri gerçeği yansıtmamaktadır. Yönetim Kurulu olarak gerek kişisel duruşundan gerekse mesleki kalitesinden şüphe duymadığımız teknik direktörümüzün ve kadrodaki tüm futbolcularımızın istisnai durumlar haricinde sonuna kadar yanındayız. Bunlar, kamuoyunun da takdir edeceği gibi sezon sonu değerlendirilecek hususlardır. Saygılarımızla..."