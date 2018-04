SABAH Spor yazarları "6. şampiyona hazır olun"

BUGÜN NELER OLDU

Fikstüre bakarsak Başakşehir ve Galatasaray kalan 6 haftada ne yapar? Galatasaray-Başakşehir maçı ligin finali olur mu? Beşiktaş 'ın üst üste 3. şampiyonluk şansı var mı? F.Bahçe bu tabloda sürpriz yapar mı?Başakşehir yenilmeden Seyrantepe'den ayrılırsa, kupa yarı finallerinde yıpranacak olan diğer 3 rakibi nedeniyle büyük avantaj sağlarAvcı'nın takımının önündeki tek final G.Saray maçıdır. Kaybetmez ya da kazanırlarsa fikstür avantajıyla şampiyonluğu kucaklarlar Fenerbahçe puan olarak çok dezavantajlı gibi görünse de kalan maçlarının kolaylığı nedeniyle bir sürpriz gerçekleştirebilirBitime 6 hafta kaldı. Her maç sonrasında şampiyonluk hikâyesini yeniden konuşacağız. Fikstüre bakarsanız en şanslı ve en şanssız takım Galatasaray.Pazar günü bir final izleyeceğiz ama bu kadar dip dibe bir ligde aslında her maç final. Fenerbahçe, Sivas 'tan kazanarak dönerse '8'de 8' hedefindeki en zor maçını tamamlamış olur. Liderle arasında altı puan vardı beşe indi.Bu noktada Başakşehir eğer yenilmeden Seyrantepe'den ayrılırsa kupa yarı finallerinde yıpranacak olan diğer 3 rakibi nedeniyle avantaj sağlayabilir. Fikstürü de buna olanak tanıyor. Yani altıncı şampiyona hazırlanabiliriz. Fatih Terim , Gençlerbirliği yenilgisi için, "Taraftarlara sesleniyorum. Şampiyonluğu değil, kredimizi tükettik" dedi. Terim'in bu sözünün yerine oturması için Galatasaray kalan haftaları kayıpsız geçmek zorunda.Kalan 6 haftada final özelliğindeki kredisiz maçları Galatasaray kazandığında şampiyon olacak. Başakşehir'in önündeki tek final Galatasaray maçıdır. Avcı'nın öğrencileri kaybetmez ya da kazanırsa fikstür avantajıyla şampiyonluğu kucaklar.Beşiktaş'ın durumunu Galatasaray-Başakşehir maçının sonucuna göre değerlendirmek gerekir. Fenerbahçe için şampiyonluk zor görünüyor. Çünkü önlerinde geçmeleri gereken 3 takım var.29. hafta Galatasaray (D) 30. hafta Kayseri 31. hafta Osmanlı (D) 32. hafta D.G. Sivas 33. hafta Antalya (D) 34. hafta Kasımpaşa 29. hafta M.Başakşehir 30. hafta A.Alanya (D) 31. hafta Beşiktaş 32. hafta TM Akhisar (D) 33. hafta E.Y. Malatya 34. hafta Göztepe (D)29. hafta T.M. Akhisar (D) 30. hafta E.Y. Malatya 31. hafta Galatasaray (D) 32. hafta Kayseri 33. hafta Osmanlı (D) 34. hafta D.G. Sivas29. hafta D.G. Sivas (D) 30. hafta Antalya 31. hafta Kasımpaşa (D) 32. hafta Bursa 33. hafta K.Karabük (D) 34. hafta A. Konya : Fatih Terim'in de dediği gibi, Galatasaray, G.Birliği maçında çok önemli bir avantajını kaybetti ama şampiyonluk şansını değil.G.Saray kazanırsa yine ipleri belli ölçüde eline alabiliyor. Çünkü Beşiktaş maçı zor olsa da kendi sahasında oynayacak. Ankara 'daki maç Beşiktaş'a da önemli ölçüde moral depoladı. Onların tek hedefi puan kaybına uğramadan G.Saray derbisini final havasına sokabilmek.G.Saray, bu maçta seyircisiyle bütünleşip alışılmış hücum presli, tempolu bir futbol sergileyecek. Bu maçın neticesi için Abdullah Avcı 'nın takım tertibi ve taktik planı çok önemli. G.Birliği sırf uzun top oynayarak G.Saray'ın hücum pres şansını ortadan kaldırdı. Başakşehir ise tam tersi oynuyor. Birinci ilkeleri sürekli topa sahip olmak. Ama birçok maçta yaptıkları gibi kendi alanlarında kaleciyi de dahil ederek yapacakları pas alışverişleri aleyhlerine olur. Eğer Başakşehir değişik bir anlayışı uygularlarsaAyrıca bana göre Başakşehir'in orta sahasında Arda ve Emre'nin birlikte oynaması her maç için sakıncalı. Arda'nın esas görev yeri sol ön.G.Saray matematiksel olarak bütün maçlarını kazanırsa şampiyon.G.Saray'ın deplasman tablosuna bakınca ve iç sahada Başakşehir ve Beşiktaş gibi iki zorlu rakiple karşılaşacağını düşününce işinin artık hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz.Onun dışında kalan maçlarını da kazanırsa şampiyonluk işini halledebilir gibi gözüküyor.Beşiktaş bu hafta Akhisar'ı da geçerse gözünü G.Saray-Başakşehir maçına çevirecek. Oradan çıkacak sonuca göre Beşiktaş için çok daha farklı değerlendirmeler yapabiliriz. F.Bahçe ise puan olarak çok dezavantajlı görünse de fikstür kolaylığından bahsedebiliriz. Başakşehir ile belki 5 puan fark var ama G.Saray ile farkı sadece bir maça indirdi. Önlerindeki en zorlu sınav Sivasspor maçı olarak görünüyor. Eğer 6'da 6 yaparlarsa bence şampiyonlukta büyük şansları var. En büyük sürprizi yapabilirler.: Kalan 6 haftada 18 puan var. Başakşehir şu an lider ve diğerlerine göre daha önde olan taraf. Ligin boyu kısaldıkça artık her maç şampiyonluğu oynayan takımlar için bir final. Galatasaray Ankara'da üç puan bırakarak büyük bir avantajı yitirdi. Bu hafta oynanacak olan Başakşehir maçı kendileri açısında büyük önem taşıyor.Şu gerçeği kabul etmek gerekiyor; her maçın kendi içinde zorluğu var. Galatasaray'ın Başakşehir ve Beşiktaş maçları şampiyonluk açısından kilit rol oynayacak. Şampiyonluk şansı bu haftaki maçlardan sonra daha gerçekçi bir hale gelir. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışının içinde olmasına rağmen kendi taraftarından hâlâ gerekli desteği alamıyor.