SABAH Spor yazarları "6. şampiyona hazır olun"

SORU:
Fikstüre bakarsak Başakşehir
ve Galatasaray
kalan 6 haftada ne yapar? Galatasaray-Başakşehir maçı ligin finali olur mu? Beşiktaş
'ın üst üste 3. şampiyonluk şansı var mı? F.Bahçe bu tabloda sürpriz yapar mı? ?GÜRCAN BİLGİÇ
Başakşehir yenilmeden Seyrantepe'den ayrılırsa, kupa yarı finallerinde yıpranacak olan diğer 3 rakibi nedeniyle büyük avantaj sağlar LEVENT TÜZEMEN
Avcı'nın takımının önündeki tek final G.Saray maçıdır. Kaybetmez ya da kazanırlarsa fikstür avantajıyla şampiyonluğu kucaklarlar METİN TEKİN Fenerbahçe
puan olarak çok dezavantajlı gibi görünse de kalan maçlarının kolaylığı nedeniyle bir sürpriz gerçekleştirebilir ?GÜRCAN BİLGİÇ:
Bitime 6 hafta kaldı. Her maç sonrasında şampiyonluk hikâyesini yeniden konuşacağız. Fikstüre bakarsanız en şanslı ve en şanssız takım Galatasaray. Şanslı, çünkü rakipleriyle kendi sahasında oynuyor. Şanssız, çünkü bu maçlarda puan kaybederse hedefini de yitirebilir, telafi şansı kalmayacak.
Pazar günü bir final izleyeceğiz ama bu kadar dip dibe bir ligde aslında her maç final. Fenerbahçe, Sivas
'tan kazanarak dönerse '8'de 8' hedefindeki en zor maçını tamamlamış olur. Liderle arasında altı puan vardı beşe indi. Ve dört takım da mecburiyetler serisine girecek.
Bu noktada Başakşehir eğer yenilmeden Seyrantepe'den ayrılırsa kupa yarı finallerinde yıpranacak olan diğer 3 rakibi nedeniyle avantaj sağlayabilir. Fikstürü de buna olanak tanıyor. Yani altıncı şampiyona hazırlanabiliriz. LEVENT TÜZEMEN Fatih Terim
, Gençlerbirliği yenilgisi için, "Taraftarlara sesleniyorum. Şampiyonluğu değil, kredimizi tükettik" dedi. Terim'in bu sözünün yerine oturması için Galatasaray kalan haftaları kayıpsız geçmek zorunda. Fikstüre göre şampiyonlukta en şanslı takım hâlâ Galatasaray gözüküyor. Çünkü Galatasaray'ın önünde kendi göbeğini kendi kesmesi gerekecek önemli fırsatlar var.
Kalan 6 haftada final özelliğindeki kredisiz maçları Galatasaray kazandığında şampiyon olacak. Başakşehir'in önündeki tek final Galatasaray maçıdır. Avcı'nın öğrencileri kaybetmez ya da kazanırsa fikstür avantajıyla şampiyonluğu kucaklar. Eğer Başakşehir derbiyi kaybeder diğer maçları kazanırsa ligi Beşitaş'ın önünde ikili averaj üstünlüğüyle ikinci bitirir.
Beşiktaş'ın durumunu Galatasaray-Başakşehir maçının sonucuna göre değerlendirmek gerekir. Fenerbahçe için şampiyonluk zor görünüyor. Çünkü önlerinde geçmeleri gereken 3 takım var. Sonuç; kalan 6 haftada evinde Başakşehir ve Beşiktaş ile iki final oynayacak Galatasaray şampiyonluk raconunu kesecek. KALAN MAÇLAR BAŞAKŞEHİR
29. hafta Galatasaray (D) 30. hafta Kayseri
31. hafta Osmanlı (D) 32. hafta D.G. Sivas 33. hafta Antalya
(D) 34. hafta Kasımpaşa GALATASARAY
29. hafta M.Başakşehir 30. hafta A.Alanya (D) 31. hafta Beşiktaş 32. hafta TM Akhisar (D) 33. hafta E.Y. Malatya
34. hafta Göztepe (D) BEŞİKTAŞ
29. hafta T.M. Akhisar (D) 30. hafta E.Y. Malatya 31. hafta Galatasaray (D) 32. hafta Kayseri 33. hafta Osmanlı (D) 34. hafta D.G. Sivas ?FENERBAHÇE
29. hafta D.G. Sivas (D) 30. hafta Antalya 31. hafta Kasımpaşa (D) 32. hafta Bursa
33. hafta K.Karabük (D) 34. hafta A. Konya FATİH TERİM B VE C PLANINI HAZIR ETSİN ÖMER ÜRÜNDÜL
: Fatih Terim'in de dediği gibi, Galatasaray, G.Birliği maçında çok önemli bir avantajını kaybetti ama şampiyonluk şansını değil. Bu haftaki G.Saray-Başakşehir maçı ligin kaderini çizecek.
G.Saray kazanırsa yine ipleri belli ölçüde eline alabiliyor. Çünkü Beşiktaş maçı zor olsa da kendi sahasında oynayacak. Bu hafta maç berabere biterse tabii ki bu Başakşehir'in lehine olur. Eğer Başakşehir kazanırsa, G.Saray işi tamamen kaybeder. Ankara
'daki maç Beşiktaş'a da önemli ölçüde moral depoladı. Onların tek hedefi puan kaybına uğramadan G.Saray derbisini final havasına sokabilmek. F.Bahçe ise hem kalan maçlarını kazanmaya uğraşacak hem de önündeki 3 takımın puan kayıplarını bekleyecek. Şansı en az olan ekip. G.Saray-Başakşehir maçının bir analizini yaparsak, şunları söyleyebilirim:
G.Saray, bu maçta seyircisiyle bütünleşip alışılmış hücum presli, tempolu bir futbol sergileyecek. Bu maçın neticesi için Abdullah Avcı
'nın takım tertibi ve taktik planı çok önemli. G.Birliği sırf uzun top oynayarak G.Saray'ın hücum pres şansını ortadan kaldırdı. Başakşehir ise tam tersi oynuyor. Birinci ilkeleri sürekli topa sahip olmak. Ama birçok maçta yaptıkları gibi kendi alanlarında kaleciyi de dahil ederek yapacakları pas alışverişleri aleyhlerine olur. Eğer Başakşehir değişik bir anlayışı uygularlarsa Terim'in de taktikte değişiklik olmak üzere B ve C planlarını hazır tutması lazım.
Ayrıca bana göre Başakşehir'in orta sahasında Arda ve Emre'nin birlikte oynaması her maç için sakıncalı. Arda'nın esas görev yeri sol ön. F.BAHÇE'NİN ASIL SORUNU TARAFTAR METİN TEKİN:
G.Saray matematiksel olarak bütün maçlarını kazanırsa şampiyon. Ama artık ondan daha avantajlı bir takım var: Başakşehir.
G.Saray'ın deplasman tablosuna bakınca ve iç sahada Başakşehir ve Beşiktaş gibi iki zorlu rakiple karşılaşacağını düşününce işinin artık hiç de kolay olmadığını söyleyebiliriz. Gelelim Başakşehir'e... Artık G.Saray maçında bir beraberlik kredisi cebinde.
Onun dışında kalan maçlarını da kazanırsa şampiyonluk işini halledebilir gibi gözüküyor. Tabii ki bu hafta oynanacak Başakşehir-G.Saray maçı çok belirleyici olacak.
Beşiktaş bu hafta Akhisar'ı da geçerse gözünü G.Saray-Başakşehir maçına çevirecek. Oradan çıkacak sonuca göre Beşiktaş için çok daha farklı değerlendirmeler yapabiliriz. F.Bahçe ise puan olarak çok dezavantajlı görünse de fikstür kolaylığından bahsedebiliriz. Başakşehir ile belki 5 puan fark var ama G.Saray ile farkı sadece bir maça indirdi. Önlerindeki en zorlu sınav Sivasspor maçı olarak görünüyor. Eğer 6'da 6 yaparlarsa bence şampiyonlukta büyük şansları var. En büyük sürprizi yapabilirler. İSKENDER GÜNEN
: Kalan 6 haftada 18 puan var. Başakşehir şu an lider ve diğerlerine göre daha önde olan taraf. Ligin boyu kısaldıkça artık her maç şampiyonluğu oynayan takımlar için bir final. Galatasaray Ankara'da üç puan bırakarak büyük bir avantajı yitirdi. Bu hafta oynanacak olan Başakşehir maçı kendileri açısında büyük önem taşıyor. Galip gelmek zorunluluğu var. Aksi bir sonuçta şampiyonluk yarışının dışında kalabilirler.
Şu gerçeği kabul etmek gerekiyor; her maçın kendi içinde zorluğu var. Galatasaray'ın Başakşehir ve Beşiktaş maçları şampiyonluk açısından kilit rol oynayacak. Şampiyonluk şansı bu haftaki maçlardan sonra daha gerçekçi bir hale gelir. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışının içinde olmasına rağmen kendi taraftarından hâlâ gerekli desteği alamıyor. Kalan altı maçta mutlak 18 puan almaları ve rakiplerinin puan kayıplarını beklemek zorundalar.