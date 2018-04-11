UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final rövanş maçında Bayern Münih, Sevilla'yı konuk edecek. Karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu hakemi William Collum yönetecek.

BAYERN'DE EKSİKLER VAR

Bayern Münih Teknik Direktörü Jupp Heynckes; Alman stoper Jerome Boateng'in, ayağında küçük bir sakatlık bulunmasına karşın Sevilla karşısında forma giyebileceğini açıkladı. Buna karşın sol bek David Alaba ve Şilili orta saha Arturo Vidal'in sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada forma giymeleri olası görünmüyor. Öte yandan sakatlıkları devam eden kaleci Manuel Neuer ve Kinglsey Coman, Sevilla karşısında yerlerini alamayacaklar.

LEWANDOWSKİ SINIRDA

Bayern Münih'te, bu sezon çıktığı 39 maçta 35 gol atan Polonyalı golcü Robert Lewandowski, Sevilla karşısında sarı kart görmesi ve takımının turu atlaması halinde yarı final ilk maçında forma giyemeyecek. Franck Ribery, Joshua Kimmich, Corentin Tolisso, Jerome Boateng ve Sebastian Rudy de kart sınırında bulunan diğer isimler.

SEVILLA İLKİN PEŞİNDE

Tarihinde 5 kez UEFA Avrupa Kupası'nı müzesine götürmeyi başaran Sevilla, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıkma başarısı gösteremedi.

Stat: Allianz Arena

Hakem: William Collum, David McGeachie, Francis Connor

?Saat: 21:45

Kanal: tivibu SPOR 3